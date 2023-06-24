Бизнес-джеты и правительственные борта настолько активно эвакуируют из Москвы высокопоставленные задницы, что поневоле начинаешь верить в "вагнеров" на красной площади.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Євгеній Пригожин з найманцями мав причетність до переворотів у багатьох африканських країнах. ПВК "Вагнер" напала на режим Путіна з такою ж жвавістю, ніби на якогось суданського правителя-різника.

Наступ на Москву відбувається згідно з класичними африканськими методиками: колони мчать максимально швидко, важка техніка завбачливо завантажена на тягачі, а колони прикриваються системами ППО: ПЗРК, "Стрілами" і "Панцирами". Комплекси примудряються працювати на ходу: в активі "вагнерів" декілька збитих гвинтокрилів та літаків, багато наземної техніки, із втрат – один уазик.

З ювелірною точністю прігожинці захоплюють містечка та обласні центри. Наприклад, у Ростові взяли під контроль штаб південного округу, аеропорт, всі силові офіси, замінували вʼїзди до міста, розставили блокпости на ключових перехрестях. Водночас захопили вʼязниці, вербуючи в "рідних пенатах" соратників.

На відміну від оленярів Шойгу, серед ПВК багато грамотних, бойових офіцерів у відставці. Помітно, що у них серйозна служба розвідки, надійний звʼязок, злагодження та відмінна логістика.

Самостійно Пригожин здатен лише на заколот. Та він претендує на більше: громадянську війну з наступною революцією. І тут ключова ставка на емпатію.

У Москві та околицях розквартировані вишколені підрозділи, підпорядковані різним відомствах: таманська та кантимирівська дивізії Шойгу, Росгвардія, формування ФСО, ФСБ, МВС і т.д. Це робилося, аби унеможливити палацовий переворот. Придворних вояк загалом декілька десятків тисяч, і в разі зіткнення з "вагнерами" столиця русні на місяці застрягне у вуличних боях, долю яких визначить регулярна армія.

Тому, головна ставка найманців на нарощення мʼязів, тобто – приєднання нових симпатиків: спершу це можуть бути зеки, добровольці та дезертири. Трапляються повідомлення про підтримку ПВК цілими підрозділами регулярних військ РФ, але поки я не можу верифікувати інформацію. Найближчим часом Пригожин розраховує залучити різного рівня суровікіних, нещодавніх однодумців, яким у печінках сидять усі ті шойгу з герасімовими. Достатньо підтримки декількох дивізій, аби надщербити пропутінську лояльність воєнщини й активувати всіх "ждунів".

Три найголовніших запитання щодо "вагнерівщини".

Що далі? Усі прогнози можуть бути писані вилами по воді. Зрозуміло, що "спецоперація відбувається за [невідомим нам] планом". Пригожин дійсно нагадує генерала Корнілова, який у 1917-му влаштував заколот проти царя, і в підсумку прискорив прихід комуністів до влади.

Що означає для України ймовірний початок громадянської війни в Московії? Я б говорив про декілька аспектів.

– "Кухар Путіна" такий самий українофоб, як і його недавній господар. З іншого боку, "смута" втягне мордор у затяжну турбулентність, кремлівським правителям будь-якого розливу буде вже не до війни з НАТАй Україною.

– Така "гойда" деморалізує фронт. Тим паче, що Пригожин говорить все те, що думає кожен ЧМОбік, примусово запакований у форму та прикопаний в окопі.

– "Акела промахнувся": весь світ уже бачить, що бункерний дід не сильно то й контролює країну, раз з ним починає воювати навіть його африканський гаманець-барига. Зауважте, кишенькова ОДКБ не поспішає надати кремлеві війська на підтримку, Лука дременув одразу в Туреччину, і лише Уганда готова відправити солдатів на підтримку бункерного.

Путіну, до речі, є сенс подумати над купівлею нерухомості в Уганді. Там хороший екотуризм, надійна корупція та тотальна бідність… все, як він любить. І ще там немає ПВК "Вагнер"… поки що…

Гойда. Хай горить ясно, щоби не погасло.

Підписуйтеся на "Орестократію".