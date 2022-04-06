Совпадение? После отчета оккупантов об 'обстреле' Черкасс ракета разнесла летнюю кухню жителя Ростовской области

Российских оккупантов поймали на фейке о том, что они якобы нанесли удар по объекту в Черкассах. Вместо этого в день публикации отчета российского Минобороны ракета россиян упала на частный дом в Ростовской области.

Об этом пишет InformNapalm. Международное волонтерское сообщество ссылается на рассказ украинца, который живет в городе, по которому якобы били российские войска.

Так, 5 апреля на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении "высокоточными ракетами" четырех хранилищ топлива в Кременце, Запорожье, Новомосковске и Черкассах.

Житель Черкасс заявил, что в городе в тот день никто ничего не слышал о каких-либо ударах.

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В то же время в чате "Ростов Главный" появилось сообщение, что населенном пункте Фролов Ростовской области на частным дом упала авиационная ракета – предположительно, Х-35. Она разрушила стену летней кухни.

"Совпадение?" – задаются вопросом в InformNapalm.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Белгороде, где на днях взорвалась нефтебаза, начали копать окопы.

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