СМИ уличили невестку пропагандиста Кремля Киселева в съемках в порно. Фото

Ольга Ганюкова
Новости России
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СМИ уличили невестку пропагандиста Кремля Киселева в съемках в порно. Фото

Невестка главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева – Олеся оказалась актрисой порнографических фильмов. Причем снималась девушка в видео об однополой любви.

Сам же Киселев известен своими гомофобными заявлениями. Об этом сообщает российский Telegram-канал "ЧТД".

О младшем сыне Киселева – Глебе информации в Сети не много. По данным СМИ, в октябре 2020 года появилось фото с его свадьбы.

Свадьба сына Киселева
Видео дня

Избранницей оказалась некая Олеся, которая называет себя парикмахером-стилистом. Она также ведет блог и пишет роман. Кроме того, Олеся снималась в порно-роликах и рекламе.

Олеся со своим мужем
Олеся и Глеб

СМИ утверждают, что девушка снимается под псевдонимами Britney S, Bendy Q и Lesya Bender, а ролики с ее участием можно легко найти в Интернете.

Девушка снимается под псевдонимами

Интересно, что Олеся в соцсетях подписана на главного критика Кремля Алексея Навального.

Девушка снималась в видео об однополой любви

Ранее скандально известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев, выступая на всероссийском молодежном форуме "Таврида", рассказал, откуда, по его мнению, берутся лица с нетрадиционной сексуальной оринтеацией.

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