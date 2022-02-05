СМИ уличили невестку пропагандиста Кремля Киселева в съемках в порно. Фото

Невестка главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева – Олеся оказалась актрисой порнографических фильмов. Причем снималась девушка в видео об однополой любви.

Сам же Киселев известен своими гомофобными заявлениями. Об этом сообщает российский Telegram-канал "ЧТД".

О младшем сыне Киселева – Глебе информации в Сети не много. По данным СМИ, в октябре 2020 года появилось фото с его свадьбы.

Видео дня

Избранницей оказалась некая Олеся, которая называет себя парикмахером-стилистом. Она также ведет блог и пишет роман. Кроме того, Олеся снималась в порно-роликах и рекламе.

СМИ утверждают, что девушка снимается под псевдонимами Britney S, Bendy Q и Lesya Bender, а ролики с ее участием можно легко найти в Интернете.

Интересно, что Олеся в соцсетях подписана на главного критика Кремля Алексея Навального.

Ранее скандально известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев, выступая на всероссийском молодежном форуме "Таврида", рассказал, откуда, по его мнению, берутся лица с нетрадиционной сексуальной оринтеацией.