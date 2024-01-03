'Слава Украине!' У жителя российского Новгорода в новогоднюю ночь взбунтовалась гирлянда. Видео

У жителя Великого Новгорода в России взбунтовалась "умная" гирлянда и подвела своего хозяина под статью о дискредитации российской армии. Ровно в полночь на Новый год она сменила надпись "С наступающим Новым годом" на "Слава Україні!".

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Историю, которую в РФ уже окрестили "восстанием машин", объяснило издание Baza. Отмечается, что подобную гирлянду россиянин увидел у одного из блогеров-миллионников.

На китайском маркетплейсе Aliexpress он заказал детали, а прошивку скачал из интернета. Все исправно работало, пока в новогоднюю ночь гирлянда не показала на всю улицу лозунг, за который в РФ можно как получить штраф, так и попасть за решетку. Соседи сразу же вызвали полицию.

Медиа объяснило, что все дело в прошивке. Кто-то решил устроить провокацию и в одну из ее версий заложить украинский лозунг. Один из пользователей форума написал, что автор прошивки – родом из Харькова, и это его "месть за прилеты".

По данным росСМИ, хозяев квартиры из Великого Новгорода обвинили в общественных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ. Их дело рассмотрит суд.

Напомним, хакеры показали россиянам версию новогоднего обращения их президента Владимира Путина, более приближенную к реальности. В нем диктатор "говорил" о провале армии РФ на фронте, ее больших потерях в живой силе, стратегических ошибках российского командования и неподготовленности войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Монах из Афона, являющийся гражданином РФ, напомнил жителям Белгорода, что раньше они радовались страданиям украинцев, утверждая, что так им отдается за их грехи.

– Украинские хакеры за два дня до Нового года остановили работу многих платежных терминалов в государстве-агрессоре России. Россияне не могли рассчитаться банковскими картами в магазинах, кафе, парикмахерских и других бизнесах.

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