"Росія пройшла великий шлях, - від серпа і молота до коси й кувалди" - це іронічний концентрат останніх подій у орків. Тепер інститутом влади є не повноваження від фюрера, а наявність озброєного угрупування. Кожен "кадиров", "прігожин" чи інший бандит створює власні правила на контрольованих територіях.

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Кримінальна свідомість Прігожина сьогодні залипла у ментальності орків, особливо - у панівного класу.

Політики мімікрують під новий тренд: генсек "Єдіной Расії" Турчак пригрозив колезі "єдиноросу" молотом Прігожина за відоси з відпочинку.

Депутати від партії влади мають за честь отримати іменну кувалду від кухаря Путіна. Це так само почесно, як у первісних племен було отримати скальп ворога.

Медведєв раптом запропонував зрадників карати згідно з законами воєнного часу. Навіть розпочалася дискусія, як вбивати непокірних співвітчизників: згідно з Конституцією, чи за справедливістю. Весь керівний іконостас апелює до досвіду Прігожину, бо він тепер найвища судова гілка влади у Росії, а молот – символ цього збоченого "правосуддя".

Фішка не лише в кримінальній естетиці, для бандитів та вбивць розчищається горизонт влади та пантеон слави.

Знайомтесь: "ангарський маніяк", колишній міліціонер Міхаіл Попков убив 80 жінок, відбуває два довічних й зізнався в інших вбивствах. Тепер збирається до "Вагнера". Тільки після морозів, бо вони йому некомфортні. Згідно з новітніми орківськими традиціями, у цього маніяка дуже хороші політичні перспективи. У гіршому випадку, він буде з почестями похоронений у рідному Ангарську, і всі медія області складуть про нього героїчний некролог, а губернатор виголосить зворушливу промову. У кращому - бункерний фюрер йому причепить зірку героя імперії.

Інша гучна історія: "Під Бахмутом загинули вже чотири кримінальних авторитети, які "відкинулися" з зон. Лідерів ОЗУ хоронять як героїв на алеях слави, а їх щасливіших поплічників можуть делегувати в Держдуму". Це не іронія, а намір путіністів привнести "трішки свіжого повітря" у владу, завівши професійних вбивць. "Провітрити" збираються і навчальні заклади, куди без конкурсу та іспитів збираються зараховувати демобілізованих маніяків та кілерів.

Мордор де-факто проходить етап племенізації. Вона веде до поступового розвалу імперії.

У Прігожина було багато часу ознайомитися з реаліями країн Африки. Тепер він реалізує цей досвід у Росії.

Африканізація Росії, перетворення її у слабке фрагментарне утворення – це запорука виживання окремих кланів на території пост-імперії.

Мордор стає звіряче миролюбною країною.

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