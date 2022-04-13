Симоньян заявила, что российские пропагандисты продолжают работу на Западе, но под чужим именем. Видео
Руководитель российского подконтрольного государству пропагандистской телевизионной сети новостей RT Маргарита Симоньян рассказала, что пропагандисты продолжают информационные войны Кремля. При этом они делают это, обходя разные блоки YouTube и других медиа-платформ.
О запрещенных приемах она рассказала в программе пропагандиста Владимира Соловьева на российском телеканале "Россия -1".
Симоньян заявила, что после введенных Западом санкций и блокирования программ российских пропагандистов в сети им приходится работать, обходя разные блоки медиаплатформ.
"Мы сейчас ползаем по партизанским дорогам, чтобы никто даже не узнал нас", – сказал главный редактор.
"Мы делаем это не под своим брендом", – сказала Симоньян, намекая на то, что российская пропаганда продолжает распространяться на Западе, скрывая, что это российская пропаганда.
"Я не буду разглашать никакие другие подробности", – добавила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская пропагандистка Симоньян сменила риторику на фоне провала армии РФ в Украине. Она заявила, что "значительная часть" украинцев охвачена нацизмом, а ранее считала, что это лишь "отдельные группировки".