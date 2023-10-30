Шойгу в Пекине пожаловался, что Запад хочет нанести России стратегическое поражение, и назвал Украину "тараном"

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу пожаловался, что Запад хочет нанести России стратегическое поражение. Также он выдал, что для этого Украину "используют в качестве тарана".

Шойгу в очередной раз попытался бестолково оправдать военную агрессию РФ против Украины якобы "агрессивными шагами" Запада. Об этом он заявил на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, пишут российские пропагандистские СМИ.

Военный преступник заявил, что Соединенные Штаты игнорируют "законные права российской стороны на обеспечение собственной безопасности". Он отметил, что Запад упорно осуществлял продвижение НАТО на восток, и именно поэтому Россия приняла решение напасть на Украину.

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"В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России стратегического поражения в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала", – заявил российский военный преступник.

В очередной раз Шойгу обвинил США в подрыве основ международной безопасности и стратегической стабильности. Военный преступник цинично заявил, что действия Соединенных Штатов якобы "повлекли за собой катаклизмам в сфере международных отношений".

Напомним, в минобороны России заявили, что глава террористического ведомства Сергей Шойгу якобы побывал на передовой, посетив пункт управления российской группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении. Там он провел совещание с командованием и заслушал доклады по текущей ситуации на фронте.

Ранее Шойгу заявил, что оккупанты собрали еще девять резервных полков для войны против Украины. Сейчас они проходят подготовку. Кроме того, российский министр утверждает, что захватчикам удалось найти и добровольцев для участия в "СВО".

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