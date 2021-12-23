Глава МИД России Сергей Лавров косвенно подтвердил в ответе на вопрос об опасениях журналиста рассмотрения Москвой варианта эскалации ситуации возле границы Украины и перерастания в вооруженный конфликт. С. Лавров ответил, что "наша философия давно известна. Она заключена в строках известной песни "Хотят ли русские войны?" Фактически, по Фрейду С. Лавров подтвердил готовность России напасть на Украину.

Это и на подсознательном уровне, да и в реальной политике, особенно если, как говорится в этой же песне, "спросить у войны" на Донбассе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе. Это подтверждают и опросы общественного мнения в России, где 75% респондентов уже готовы, что будет вооруженный конфликт РФ с Украиной. Российская пропаганда готовит общественное мнение к возможному нападению на Украину. Лавров также вспомнил слова Владимира Путина, что "нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляют желательный образ действий". В цитате В.Путина есть частичная правда: действительно, "никому другому конфликты не представляют желательный образ действий". Но что касается позиции официальной Москвы, то не удивительно, что Кремль отказался дать международному сообществу гарантии ненападения на Украину, а концентрация 150 тыс. ударной военной группировки возле границ нашего государства никак не есть посланием мира и безопасности. Москва опять шантажирует Киев, Брюссель и Вашингтон возможностью развязывания войны для достижения своих целей – невступления Украины в НАТО.

Однако Кремль получил четкий однозначный ответ, что в современном мире никто не может указывать независимому государству, члену ООН и других международных организаций в каком внешнеполитическом направлении ему двигаться дальше. Россия предлагает США и НАТО поделить сферы влияния в Европе, как это было до Второй мировой войны, что в результате таки спровоцировало самую большую в истории человечества бойню. Вашингтон и Брюссель отклонили такое предложение.

Кроме того, напомню, что угроза применения силы осуждается международными конвенциями ООН, а РФ ко всему же постоянный член Совета Безопасности этой международной организации универсального характера. Официальный Киев уже не единожды обращал внимание международного сообщества, что Россия оккупацией Крыма и части территории Донбасса перечеркнула все существующие международные нормы и принципы международного права. А создав 150 тыс. наступательную группировку войск у границ Украины снова угрожает ее суверенитету и территориальной целостности. Если РФ отважится напасть на Украину, то ее нужно выбрасывать из Совета Безопасности как важнейшего органа ООН, защищающего мир и осуждающий войну как средство решения конфликтов или достижения экспансивных целей, а адские санкции, хотя бы частично, уже нужно вводить сейчас - дабы Москве не было повадно угрожать Киеву и международному сообществу.

Ну а на риторический вопрос Сергея Лаврова: "Хотят ли русские войны?", Москва своими действиями уже много лет подтверждает – еще как хотят.