"Самое страшное": в России устроили истерику на ТВ из-за поставок Украине оружия с Запада. Видео

Российские пропагандисты в очередной раз устроили истерику из-за поставок оружия из западных стран в Украину. Они называют такое положение дел "опаснейшей ситуацией" и требуют "принять меры".

Об этом говорили эксперты в эфире одной из пропагандистских передач на росТВ. Они отметили, что структура поставок изменилась, и большую их часть стало занимать тяжелое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они меняют структуру поставок вооружения. Они видят, что рисунок боевых действий меняется, и идут дальше, они (поставляют. – Ред.) тяжелое оружие. Что такое тяжелое оружие? Вот идет поставка гаубиц, обратите внимание на калибр этих поставок, это везде 155 мм. Это крупный калибр и большая дальность стрельбы – приблизительно до 40 км", – подчеркнул пропагандист.

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"Мало того, они говорят о поставках еще более опасного оружия, и мы должны что-то с этим делать. Это реактивная система залпового огня 227 мм, американская. Но самое страшное –поставляется управляемая ракета с дальностью до 300 км. Опаснейшая история с танками связана. В странах Восточной Европы около 2 тыс. танков. Это огромное количество. При таком насыщении оружием действительно надо принимать меры", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязавшая полномасштабную войну Россия цинично потребовала у США не помогать Украине защищаться – не поставлять оружие ВСУ. Кремль изложил свои требования в официальной ноте. Там заявили, что военная помощь "неприемлема", но не пояснили, почему.