Россиянин вернулся с войны против Украины и сразу избил жену: семейные разборки попали на видео

Очередной российский военный, не солоно хлебавши вернувшийся с войны в Украине, решил сместить злость на тех, кто не в состоянии дать сдачи. Лучше жены, которая, вероятно, ждала благоверного с фронта, для этой цели у оккупантов не придумать.

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Кадры семейных разборок, который глава устроил прямо на улице под подъездом, опубликовали очевидцы. Захватчик накинулся на жену на глазах у соседей, но те, видимо, сами опасаясь попасть под руку, не спешили разнимать агрессора с его жертвой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Они так привыкли, живут по принципу "бьет – значит любит". Надеемся, что с такими темпами они все друг друга поубивают", – комментируют видео пользователи социальных сетей.

Отметим, что это далеко не единственный случай, когда российские солдаты возвращаются из Украины и срывают злость на слабых и беззащитных. Видимо таким образом они самоутверждаются после боевых унижений, которые наносят им Силы обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще в апреле в Краснодаре были убиты два аниматора – 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко. Одним из подозреваемых может быть бывший заключенный, который вышел на свободу благодаря ЧВК "Вагнер".

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