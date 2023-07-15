Россияне решили отправить оккупантам на фронт чебурашек-'казаков': заявили, что войска Путина 'воюют по-доброму'

В России нашли верный способ помочь оккупационным войскам победить в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины. Для этого в Томской области сделали около 50 чебурашек-"казаков", которые намереваются отправить на фронт в Украину.

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Странный выбор "презентов" инициатор "акции" объяснил тем, что Россия якобы "даже воюет по-доброму". Об этом пишут российские пропагандисты.

Странная идея отправить оккупантам в Украину игрушечных "чебурашек", стилизованных под "казаков" пришла в голову главе Кривошеинского района Томской области Андрея Коломина. Обосновывая выбор сказочного персонажа для "подарков" захватчикам, убивающим украинцев и разрушающим украинские города и села до щебенки, он объяснил тем, что россияне якобы "очень добрые" и убивают украинцев "по-доброму".

"У нас праздник казачьей культуры и быта "Братина" проходит, у нас отделение казачества в районе, несколько казачьих классов в школе, поэтому и казачата. Я сам казак. Мы же добрые люди русские, мы же даже и воюем по-доброму – солдаты у нас добрые, всегда помогут мирному населению, потому и Чебурашка добрый выбран. Он добрые дела делал, ну и вот казачество в виде Чебурашки и решили сделать", — заявил чиновник.

"Добрых" чебурашек для "добрых" убийц, мародеров и насильников в российской военной форме заставили делать детей из села Кривошеино. Они сделали около 50 таких "презентов".

"Мы их разложили по коробкам в разные подразделения. Они достанутся тем, кто распаковывать будет эти коробки. Даже не все кривошеинцы, возможно, будут, даже не все томичи. Достанутся тем, кто во взводе, в роте с нашими ребятами, их братьям по орудию", — заявил Коломин.

"Подкрепление" в виде самодельных чебурашек оккупанты, находящиеся в Украине, получат в конце июля. Вместе с ними "добрые русские люди" из Томской области расщедрились на окопные свечи, сухие армейские души и подушки.

Напомним, ранее в России заявили о том, что ФСБ РФ якобы предотвратила покушение на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По версии российских спецслужб, ликвидировать обеих с помощью автомата Калашникова и "нацистских шевронов и книг" намеревалась группа российских "неонацистов", часть из которых, предположительно, не достигла совершеннолетия.

Убийства они якобы готовили по заказу Службы безопасности Украины, "оценившей" каждую из "жертв" в полтора миллиона российских рублей.

Примечательно, что "организатор заказного убийства", 19-летний москвич, был задержан якобы в тот момент, когда пришел забирать из тайника оставленное ему оружие. Сделал он это, если верить российской ФСБ, одевшись в футболку с надписью Waffen-SS.