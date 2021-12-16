В начале лета мы предупреждали, что зоновские замашки российской власти вылезут россиянам даже не боком, а раком. Тогда главнокомандующий зонами и тюрьмами РФ предложил использовать зэков примерно так, как это было при Сталине – на ударных стройках. Тем самым он предложил заменить мигрантов на собственных граждан, пусть и сидящих на зоне. И тут не было ни альтруизма или филантропии. Просто заработки стали падать и мигранты, желающие и умеющие выполнять строительные и другие подобные работы, потянулись в другие места, в Эмираты, а теперь и в Саудовскую Аравию, где начинаются свои мегастройки, которые должны переплюнуть то, что сейчас можно видеть в Эмиратах.

Но когда схлынули мигранты, то оказалось, что местная публика не желает работать за такие деньги на такой работе. Вот главный вертухай и предложил использовать десятки, а то и сотни тысяч зэков в режиме, когда свое желание они могут свернуть в трубочку и подтолкнуть его шваброй. И ведь главное, в Сталинские времена ГУЛАГ выдавал заявки на определенное количество зэков, а НКВД обеспечивало запросы с избытком, поскольку по ходу арестов, судов и этапов случалась выбраковка контингента или его пересортица. А запрос надо исполнять. Вот тогда-то и возник репрессивный конвейер, от которого волосы вставали дыбом у всех, кто вникал в тему, поначалу – даже у гестаповцев, которые приезжали в совок перенимать опыт.

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И вот эта практика уже запущена в дело и процесс пошел. Но раз уже пошли такие дела, то просто стыдно брать и повторять все то, что было придумано сто лет назад. Ведь на улице – 21 век в конце концов, нужны инновационные подходы. Нет, нанотехнологии здесь ни при чем. Подходы тут найдены несколько другого характера, хотя и очень близкие по духу к тем, что приведены выше. Мы еще летом предупреждали, что зэками дело не ограничится, и вот оказалось, что прогноз оказался верным. По крайней мере, российская пресса подтверждает его таким образом.

"Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал создать в российских регионах систему рекрутинга для соотечественников по аналогии с механизмами, работающими для трудовых мигрантов. Подобный механизм поможет привлечь на высокооплачиваемые позиции граждан из регионов с маленькими зарплатами".

Предложение всегда должно выглядеть нейтрально и в его основе должен быть принцип добровольности. Вот с зэками, например, тоже начиналось таким же образом, мол – добровольно все будет и с хорошими условиями работы. А потом – кайло в руки и – вперед, достраивать БАМ, который не успели достроить еще зэки БАМЛАГа. Здесь – то же самое, малоимущим гражданам дадут возможность подзаработать на высокооплачиваемых должностях. Нет, Миллеру, Сечину, Шредеру или Фийону нет смысла беспокоиться за свое рабочее место. Речь идет о других "высокооплачиваемых вакансиях", о которых эти джентльмены даже и не подозревают. Да и для российских рабов это пока выглядит не очень-то и подозрительно. По крайней мере, гражданин Фадеев говорит об этом весело и даже по-доброму.

"Существует мощная система, обслуживающая миллионы трудовых мигрантов. Ничего похожего на систему рекрутинга в российских регионах нет. Надо ее создать. Надо попытаться привлечь на стройки, например, российских граждан из небогатых регионов, где, в общем, плохо с работой. Формально безработицы нет, а на самом деле люди получают очень небольшие деньги. Мы призываем такую систему создать".

В общем, все это можно было бы назвать вынужденными мерами, если бы не одно "но". Московия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в мире. А мы видим, как другие такие же экспортеры действуют в таких случаях. В тех же Эмиратах, именно коренные жители живут уже при коммунизме и работают только на руководящих должностях. На всех остальных – мигранты, стоящие в очереди на действительно высоко оплачиваемую работу. Это потому, что там платят, а в РФ – воруют, и вместо очереди на работу, к ней принудят зэков и нищих. Впрочем, Путин строил именно это и население РФ давало строить именно это, так что пенять не на кого.