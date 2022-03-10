Россияне массово бегут из страны: в Ереване почти не осталось свободных гостиниц

Граждане России массово покидают страну в связи с тотальными санкциями Запада, фактической изоляцией от внешней цивилизации и отсутствия перспектив. Большинство россиян не имеют загранпаспорта, поэтому бегут преимущественно в Армению, с которой действует внутрипаспортный режим.

Об этом рассказал россиянин, проживающий в Грузии Артем Важенков. Накануне он побывал в рабочей поездке в Ереван и своими глазами оценил гуманитарный кризис, который произвел путинский режим своим вторжением в Украину.

"Поговорил с владельцем одной недорогой гостиницы. Говорит: "Букинг не успевает обрабатывать бронирования. Может выдать подтверждение сразу троим на один и тот же номер". Бегут люди из России и Беларуси. Бегут без оглядки, лишь бы уехать, а там будь что будет", – рассказал он.

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Важенков добавил, что ему удалось побеседовать и с самими беглецами. Основной сегмент – это молодые, образованные специалисты и владельцы малого бизнеса, студенты. Все они в унисон проклинают российскую власть, убеждены, что она угробила все надежды на восстановление полноценного капиталистического государства Россия с сильной экономикой и социальной средой.

"Рухнула надежда на то что что-то можно восстановить. На место надежды пришло понимание, что в России убиты хоть какие-то перспективы, убито будущее. Огромный океан бесперспективности, беспросветного прозябания", – заключил автор.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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у россиян отняли возможность приобретать платные приложения через Google Play.

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