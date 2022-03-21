"Коричневый ренессанс", "русская весна", "специальная операция" как бы на России не пытались обмануть себя и мир, скрыть превращение в фашистское государство уже невозможно. Процесс фашизации России стал сегодня мейнстримом общественной и политической повестки мира.

История России циклична и бегает по кругу, словно застряв в колее собственной глупости.

Начиная с XX века Россия не раз прибегала к искусственному созданию радикально правых экстремистов, чтобы с их помощью в созданное их же руками кризисное время, разгонять шовинистическую истерию и запугивать обывателей, как бы намекая на то, что всех, кто не сплотиться вокруг власти ждет кровавая расправа.

Так при Николае II первыми бригадами нацистов стали "черносотенцы", в 1980 под колпаком КГБ были организованы группы русских нацисты, куда вошли даже дети и внуки чекистов - например Дмитрий Рогозин.

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Сегодня это крайне правый фланг так называемого "Русского мира" почти уничтожен, так как все государство Россия - стало нацистским, Путин расправился с радикалами, как в свое время Гитлер расправился со ставшими ненужными бригадами Рема.

Но история наша не об этом.

Несмотря на всеобщее заблуждение, немцы не придумали ни фашизм ни нацизм. Идеология эта росла и теплилась в России. Ещё в 1920-30-е идеологию квази фашизма разработали в эмиграции младороссы Казем-бека.

Отец путинского фашизма

Это был токсичный синтез фашизма, сталинизма, "русского" национализма и православия.

Если вы думаете, чекисты были не в курсе, не принимали участие, не строили вместе этот культ, или позволите себе предположить, что московская церковь стояла в стороне, то вот вам еще один факт: в 1957 году Казем-бек вернулся в СССР и стал высоким чиновником в РПЦ.

Казем-Бек был из аристократической семьи, прибывшей в Россию из Персии в начале XIX века. Он успел повоевать в белой армии, а в 1920 году, в возрасте 18 лет, бежал из России.

В 1923 году в Мюнхене им был основан союз "Молодая Россия".

Не очень удивляйтесь, но фанатик "русского мира", создал организацию, которая отстаивала некий новый тип тоталитарной монархии, в основе которого были жизнь "полная крови, огня и самопожертвования".

Также "русские" фашисты декларировали своими целями:

борьбу против масонства

борьбу против международного капитала (глобализацию).

Государственным идеалом "Молодой России" считался режим Муссолини, но в который надо было бы добавить "русскости".

Все внешние атрибуты фашизма перекочевали в новую квази идеологию:

униформа

военная дисциплина

поклонение вождю.

Что тут говорить, если на своих сходняках адепты новой идеологии последователи приветствовали друг друга "зигой" и троекратно скандировали слово "Глава!".

По убеждению Казем-Бека, старый режим прогнил до основания, его источили филистерство, буржуазная алчность, "наркотики и сифилис". Поэтому большевики обошлись с режимом Романовых по заслугам. Апокалипсис 1917 года и Гражданская война были катастрофой, но это было необходимо для очищения нации.

Про уровень шизофрении младоросов свидетельствует тот факт, что поклонение Муссолини у них сочеталось с восхищением Сталиным, что при этом не отвернуло Романовых, которые не только приняла идеи "младороссов", но и стала их главным спонсором.

Вот бы удивились Романовы, если бы знали, что Казем-Бек сотрудник НКВД.

После того, как Муссолини сблизился с Гитлером (в 1939 году) Казем-Бек официально объявляет о разрыве с итальянским фашизмом и переезжает во Францию. Отныне стержнем его идеологии становится русский православный сталинизм - как раз ту квази религию, которую сегодня исповедует Путин.

В 1940-м, после оккупации Франции он убегает в США. Казем-Бек сначала становится сотрудником журнала "Единая Церковь", официального органа Патриаршего Экзархата в Америке, а в 1957 году Казем-Бек возвратился в СССР и до конца жизни работал сотрудником Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) Московской Патриархии, членом редколлегии "Журнала Московской Патриархии".

Скончался Казем-Бек 21 февраля 1977 года. На его поминальной трапезе заместитель ОВЦС, профессор, протоиерей Николай Гундяев - старший брат будущего Патриарха Кирилла (Гундяева) сказал, что "Казем-Бека нужно не только помнить, его надо изучать".

В 2002 году под эгидой РПЦ в честь 100-летия Казем-Бека прошли "Чтения", на которых присутствовал Всеволод Чаплин, тогда заместитель ОВЦС. Хранителем идеологии после смерти Чаплина стал духовник президента Путина, архимандрит Тихон (Шевкунов). Именно архимандрит Тихон (Шевкунов) "разрешил" Путину войну с Украиной.

Появление нацизма в Германии - следствие смешательства Сталина

11 августа 1922 года, спустя всего лишь четыре месяца после того, как советская делегация на конференции в Генуе внесла предложение о всеобщем сокращении вооружения, было заключено временное соглашение о сотрудничестве Рейхсвера и Красной Армии.

Начало нового витка борьбы за Германию можно отнести к 1927 году когда овладевший безраздельной властью Сталин заявил:

"Невозможно покончить с капитализмом, не покончив с социал-демократизмом".

Намекая на то, что пора уже переходить к активной борьбе с правящими в Германии социал-демократами (пацифистами).

"Во-первых, неустанная борьба с социал-демократизмом по всем линиям... включая сюда разоблачение буржуазного пацифизма", - заявил он, правда, уже в 1928 году.

Сталин заявил, что пацифисты ему не нужны. Также отвергая пацифизм, он отверг и коммунистов, которые в Германии войны не хотели, и тем самым он проложил дорогу партии, открыто требовавшей войны. И уже через 5 лет к власти в Германии пришла партия, открыто заявившая о своих захватнических планах, то есть о намерении вскоре начать большую войну: Национал-социалистическая немецкая рабочая партия под руководством Адольфа Гитлера.

Партия, которая родилась фактически одновременно с желанием Ленина разжечь в Германии революцию.

Партия, которая получавшая финансирование из СССР.

Партийная программа Гитлера соответствовала главной цели коммунизма - развязывания большой войны, истощения Европы, ослабления ее правительств, создания революционной ситуации и, как следствие, свершения революции!

В подтверждение данной мысли можно привести слова Сталина сказанные им еще в 1927 году, когда он, вторя Ленину, заявил о неизбежности Второй Империалистической войны, но роль отведенную в ней России он показал несколько иначе:

"Мы вступим, но вступим последними, чтобы бросить на чашу весов гирю, которая могла бы перевесить"...

Получается, что Сталин все это время следовал программе Ленина и готовился к новой войне, при этом уже был заведомо уверен, что войну в Европе будет разжигать для него кто-то другой. Уже в 1927 году Гитлеру была отведена роль поджигателя Европы!

23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали договор о ненападении, более известный как Пакт Молотова-Риббентропа, а ровно через неделю началась Вторая мировая война.

Реанимированный нацизм

Первая опытка реанимировать германский нацизм была предпринята СССР в 1949 году. МГБ СССР завербовала Эрнста Рёмера нациста, который возглавил Социалистическую Имперскую Партию, которая очень быстро превратилась в массовую неонацистскую организацию, всячески поливавшую грязью связи Бонна с западным альянсом. Основу партии составили бывшие рядовые нацисты и офицеры вермахта.

Рёмер отстаивал идею ГеРуссии единого государства немцев и русских, которое должно противостоять США и сионизму. Интересно, что столицей такого единого государства (ГеРуссии) Рём предлагал сделать Минск.

Возвращение нацизма на родину

Первые нацистские группы были созданы КГБ в СССР в 1950-е. Их членами стали сексоты изображающие самых ярых антикоммунистов среди всех диссидентов.

Нацизм в СССР, в отличие от всех других неформальных течений политической мысли в СССР (от левых до либералов), имел глубокие корни.

Во время Второй мировой войны за Гитлера с оружием в руках воевали около 1 млн. советских граждан, из которых около 150 тысяч составляли полицаи и каратели.

Уже в 1950-е советская молодёжь всё чаще рассматривала немецкий вариант нацизма как альтернативу советской власти. Россиян привлекала и нацистская эстетика, а также зоологический антисемитизм (каковой отсутствовал у левых и либералов).

Уже в 1956-57 годах в подпольных Народно-демократической партии России и Русской национальной партии говорилось, что еврей первый враг, потом коммунист .

Сексот КГБ - Алексей Добровольский, фюрер "Русской национал-социалистической партии" утверждал, что Вторую мировую войну развязал ни Гитлер и ни Сталин, а США и мировое еврейство!

Под полной протекцией КГБ русские нацисты занимались террором. Так, в 1962 году в Воронеже была созданна группа из молодых людей, называвших себя власовцами-национал-социалистами. Они не только отмечали день рождения Гитлера и носили найденные на полях сражений нацистские ордена, но и постепенно копали там же оружие.

Кроме организованных нацистских групп, состоявших из нескольких десятков человек, в СССР множились и небольшие кружки. Например, в декабре 1970 года в Николаевске-на-Амуре некий рабочий Лентарев расклеивал листовки с таким текстом:

"Наш идеал Адольф Гитлер! Heil Hitler"!

В декабре 1976 года КГБ составил Аналитическую справку о характере и причинах негативных проявлений среди учащейся и студенческой молодежи (её автором был начальник 5 управления КГБ при СМ СССР Ф. Д. Бобкова после перестройки он возглавил службу безопасности олигарха Гусинского), в этой справке кратко говорилось о нацистах:

"Органами КГБ пресечена политически вредная деятельность нескольких групп, участники которых заявляли в своем кругу о необходимости создания нового общества сильных личностей , установления диктатуры сверхчеловека ( Нацистская молодежная партия в г. Красноярске , Рыцарский крест в Белгороде, Четвёртый рейх в Волгограде и другие). Подобные проявления внешне выступали как совершённые под влиянием идеологии (взглядов) фашизма и неонацизма. Совершавшие их лица стремились придать своим группированиям и действиям признаки, связанные с фашистскими атрибутами (названия групп, лексикон, клятвы и т. п.). Но в действительности проявления носили замкнутый характер, не выражали существа фашистской идеологии и допускались главным образом из хулиганских и иных антиобщественных побуждений. 45,4% таких проявлений приходится на долю школьников, учащихся ПТУ и техникумов. Более взрослые представители молодёжи совершали проявления в иной форме. Студент 2 курса Николаевского кораблестроительного института БАЛЫКИН, например, пытался вести обработку лиц из своего окружения, внушая, что идеи фашизма сходны со взглядами современной молодежи, которая отбрасывает в сторону такие понятия, как совесть, стыд, мораль и т. п.".

КГБ полностью курировало национал-социалистический проект, внедряя провокаторов, рассказывающих радующие слух маргиналов теории.

С началом Перестройки нацизм первым из всех ранее запрещённых диссидентских групп вышел наружу.

1 ноября 1981 года произошла фашистская демонстрация в городе Кургане, в которой участвовало более 100 старшеклассников в рубашках с нарукавными повязками с изображением свастики, нёсших лозунг: "Фашизм спасет Россию"!

20 апреля 1987 года, в день рождения Гитлера, две колонны молодых людей 17-22 лет, одетых в чёрные рубашки со свастиками на рукаве, промаршировали по Невскому проспекту в Ленинграде и окрестностям метро Площадь восстания. В тот же день такая же демонстрация прошла в Петергофе. Неонацисты отметили свой выход на поверхность массовым осквернением еврейских могил на кладбищах. 17 и 20 апреля было разрушено или осквернено 140 надгробий. А 25 апреля 1987 года группа подростков с криками "Бей жидов, спасай Россию"! пыталась разгромить Ленинградскую синагогу. Ими было избито около 20 человек как евреев, так и прохожих интеллигентного вида.

Что же заставило советских поклонников Гитлера выйти на площадь?

Западные советологи провозгласили эту демонстрацию симптомом начавшейся фашизации советской системы, точно указали на то, что за несовершеннолетними наци стоят мощные группировки в партаппарате и КГБ.

СССР пал, но нацизм в России не исчез, а еще более радикализировался

После развала СССР, роль КГБ перешла ФСБ, и все сексоты старого режима продолжили свою "черную" работу, а именно привлекать в свои ряды радикально настроенные элементы, которые потом использовались для разного рода акций, откровенного криминала и запугивания неугодных.

За 30 лет правления чекистов в России по самым скромным подсчетам было создано 55 радикально настроенных правых, а по сути фашистских организаций, вот их полный список:

Умеренные - 23 организации

НОД Российский общенародный союз РОС Национально-Демократическая Партия НДП Новая Сила ЭО Русские Великая Россия ВР Национал-демократический альянс НДА Народный собор НС Русское Имперское Движение РИД НСР(Национальный Союз России) Собор русского народа СРН Русское общественное движение РОД Национальное русское освободительное движение НРОД Партия защиты российской Конституции Русь ПЗРК Русь Национал-патриоты России НПР Национал-демократическое движение Русский Гражданский Союз НДД РГС Нация Свободы НС Русское Национал-патриотическое движение Сопротивление Национальная Социалистическая Инициатива НСИ Конгресс русских общин ОД РАССВЕТ (Общественное Движение РАССВЕТ ) Национальная организация русских мусульман

Радикальные - 22 организации

Народное ополчение имени Минина и Пожарского НОМП Другая Россия Национально-патриотический фронт Память НПФ Память ООПД Русское национальное единство Гвардия Баркашова ВОПД Русское национальное единство ВОПД РНЕ Движение Александр Баркашов Национально-державная партия России НДПР Народная национальная партия ННП Истинное русское национальное единство ИРНЕ Балтийский Авангард Русского Сопротивления БАРС Русский объединённый национальный альянс (РОНА) Гвардия Христа Национальный союз НС Союз православных хоругвеносцев СПХ Союз русского народа СРН Северное братство СБ Чёрная Сотня Движение Парабеллум Национал-социалистическая партия Руси НСПР Партия Свободы ПС Русский Образ Реструкт Национальная организация русских мусульман Национал-синдикалистское наступление НСН

Запрещенные - 8 организаций

Движение против нелегальной иммиграции ДПНИ Национал-социалистическое общество НСО Национал-большевистская партия НБП Славянский союз СС Фронт национал-революционного действия (ФНРД) Русский общенациональный союз РОНС Лига обороны Москвы Формат 18

Часть из них чекисты утилизровали во время первой фазы войны против Украины в 2014-2020. Остатки сегодня не особенно активны, так как чекисты уничтожили почти всех активных представителей. Те же кто остался, понимают, что они расходный материал и на вторую фазу войны идти не готовы. Тем более, что уровень фашизации общества такой, что они уже смотрятся на фоне истеричных бабушек, как нежные гимназистки в среде черносотенцев.

Иностранные коричневые бригады

Мало кто знает, но при Путине особое внимание уделялось не развитию собственных нациистских или фашистских проектов, а заграничных. Практически в каждой стране Европы ФСБ были завербованы как радикально правые, так и радикально левые, традиционно сотрудничающие с Кремлем элементы.

Вербовка осущствлялась с одной цельюю: Кремль выразил готовность финансировать радикалов, для того чтобы те фактически разрушали свои страны изнутри.

Курировали эти проекты кремлевские фашисты настолько открыто, что только ленивый не обращал на это внимание.

Так, в 2015 году под патронатом леворадикальной партии "Родина", был проведен первый в мировой истории Форумом национально-ориентированных политических сил Европы и России, а по сути красно-коричневый шабаш марионеток Кремля.

Цель форума не скрывается — найти для российского фашистского режима "союзников в Европе", которые будут "отстаивать традиционные ценности, продвигать интересы России и добиваться отмены санкций".

По дисносму совпадению, союзниками фашистов в Кремле это токсичная смесь неонацистов и антисемитов, что логично, так как санкции и изоляция со стороны Запада вынуждают Россию создавать для себя новых друзей и искать новые пути решения своих политических задач в Европе.

По сути,после Крыма в 2014 году Россия сделала ставку на создание Нацистского Коминтерна, так как маргиналам близки радикальные течения.

Такие партии будуть наиболее эффективно помогать России нарушить европейское спокойствие, создавая в Европе столь необходимую ей обстановку нестабильности, путем проведения различных акций, включая террористические акты, погромы и беспорядки.

После захвата Крыма дестабилизация обстановки в Европе и в Украине стали главным лейтмотивом путинской вежливой войны. Взрывы, которые потом прозвучали в Европе, и война, которая идет сегодня в Украине стали отголосками этой диверсионной идеологической работы.

ФашиZизация России

Взрыв фашистских настроений, который случился на фоне вторжения России в Украину не был удивительным явлением. Русские словно по команде одели нацистские Zвастики на рукава, украсили новым символом нацизма "Z" свои дома, автомобили и одежду.

Шовинистическая истерия в которую погрузилась России не стала неожиданностью ни для кого из россиян. Они словно по команде перевзулись из "победобесов" в ZаПутинцев. Словно по специальному сигналу россияне сменили риторику с лево радикальной на право радикальную, и теперь она вообще ничем не отличается от речей нацистов прошлого века.

Причина такого простого и быстрого перехода банальна и проста: россияне всегда были нацистаами, но большей частью в анабиозе, словно спящие Zомби.

Правослваным чекстам даже особенно не надо было напрягаться, чтобы разбудить их. Русские ненавидят Запад и весь цивилизованной мир, так как им с детсва привили уверенность в том, что это они виноваты во всех их горестях и невзгодах. Запад, ну и конечно же евреи. Без вины еврейского народа и его главенствующей роли в унижении и уничтожении "русских" не обходится ни одно российская секта, ни один псевдо религиозный культ.

P.S. Кстата, а знаете, за что именно ческисты не любят Гитлера? Думаете за нацизм? - Нет.

Чекисты просто прутся от нацизма и фашизма.

Они научили Гитлера строить концлагеря, "машины смерти", обучали пропагадне и пыткам. Гитлер их полностью устраивал.

Чекисты ненавидят Гитлера заа то, что он разгадал планы Сталина и первый напал на него. Как они пишут: "вероломно", как будто бы без предупреждения. Это ложь.

Чекистам очень обидно, что они вероломно не напали на Гитлера первыми, собственно как это и планировалось.