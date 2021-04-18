Россия решила выслать из страны 20 дипломатов Чехии

В воскресенье, 18 апреля, Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть РФ до конца 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Напомним, что Министерство иностранных дел Чехии объявило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности ко взрывам на складе боеприпасов и работа на спецслужбы РФ. В то же время полиция объявила в розыск подозреваемых в отравлении Скрипалей в Лондоне.

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