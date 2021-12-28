Россия – не имперский монолит, а куча фашистского говна, которая на фоне нефтегазовой оттепели размякла и стала наползать на соседей, растекаясь красно-коричневой жижей по политической карте Европы. Опарыши и прочие колорадо-ленточные черви обрели невероятную подвижность, их энергичное копошение, имитирующее оживляш, нахлобучило соседей невиданной доселе озабоченности. Бесконтрольное расползание личинок отозвалось сбитым малазийским лайнером, убийствами и отравлениями на европейской территории.

На призывы немедленно подморозить субстанцию ​​лидеры не реагировали. Одни увлеченно дышали газовыми выхлопами, другие - затыкались от страха перед компроматом, третьи просто досиживали свой срок, стараясь не раздражать короля евразийского сортира. И вот клиент дозрел, и выкатил ультиматум НАТО - со всеми "красными линиями", что вытекли из-под размякшей навозной кучи. По сути, это - та самая "Ялта - 2", которой бредит царский череп еще со времен мюнхенского рычания. А разжижение говномассы этот геополитик воспринимает как естественное воссоздание СССР 2: 0. Запад вынужденно принял этот вызов и приступил к подготовке плана ответных действий. ушел ". Санкционные приготовления со стороны США не на шутку сморщили морду Лаврова, который, блистая очками, предупредил, что Путло-Раша "найдет ответ Западу, если реализуется сценарий жестких финансовых санкций, в результате страна превратится в Северную Корею".

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Между тем, Госдума в процессе освоения веселящей пылищи допустила нападение на Россию в феврале 2022 года. Депутат Михаил Делягин предрек нанесение ударов со стороны Украины по нескольким направлениям, в том числе по крымскому. Помимо Крыма, Делягин назвал города, которые могут ломануться полчища украинцев: это Ростов-на-Дону, Белгород или Брянск. "Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ - это, - предупредил Делягин. - В зоне риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта ". Рисковый сиделец предпочел умолчать о стягивании Путиными войсками к границе с Украиной, зато его коллега по галлюцинациям Жириновский призвал забомбить Украину в новогоднюю ночь. "Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе. Не обязательно их всех бомбить! Но выборочно - наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то "- рубанул старый кокаинист, после чего предрекать неизбежность Третьей мировой к 2027 году. А почему бы и не повоевать, приведя в движение бурлящий коллектор, из которого уже бьет в небеса жирный фонтан фашистских испражнений?

Верховный суд Российской Федерации 28 декабря принял решение о запрете историко-просветительского общества "Международный Мемориал". Это "вражье общество", равно как и его региональные подразделения, решено ликвидировать. А вы чего ожидали? Что захватившие власть палачи одумаются и скажут "мы были неправы"? Ампутация памяти и утопление совести в фашистском говне - их первостепенная задача. Находясь в угаре бессовестного беспамятства, гораздо проще рубить головы неугодным. А неугодными скоро будут признаны все. Полицаям уже выписали индульгенцию на беспредел, после чего возбудились налоговики: "А мы - что, недосиловики, что ли?" - и потребовали расширения возможностей. Согласно проекту закона, внесенного в Госдуму, ФНС сможет накладывать обеспечительные меры на имущество юрлиц и ИП, не доказывая факт уклонения от уплаты налогов. Основанием для ареста может стать составление акта камеры проверки или вынесения решения о выездной проверке. Превентивная блокировка может быть проектировать недвижимость, ценные бумаги, транспорт, а также предметы дизайна служебных помещений. "Как? Вы еще занимаетесь бизнесом на нашей территории? - тогда мы идем к вам! " И пока всякие ФОМы да Левады констатируют невероятную радость, витую которой скрепной кучей всеми мухами, Gallup International провела "замер индекса счастья" в 44 странах мира. Показатель России 5-м худшим среди охваченных исследованием стран. Индексы счастья зафиксированы в Афганистане, Гане, Ираке и Гонконге. При этом максимальном счастье россияне испытали в 2014-м году, накрывшись патриотическим угаром от крымской оккупации. Все последующие годы бедолагил отходняк: уже к 2019 году от былых 59% не осталось и следа, индекс усох вдвое: до 24%. На нынешний момент этой куска отвалилось еще 5%. Но трудами опарышей, учащихся на царя червей, индекс гордости за отечественную холеру может взмыть до небывалых высот.

Хромоногий таракан вползает в самолет, чтобы отправиться на мучительные усекновения суверенитета, уготованную бункерной молью. Но с девятью миллионами белорусов у Кремля оргазм не полный. Подлинное удовлетворение сможет наступить лишь от втаскивания Украины в пещеру нео-совка. Сортирная куча приходит в движение, чтобы наползти на бывшие славянские территории СССР, накрыв их собой и ощетинившись во внешний мир всеми своими "Цирконами". Но не надейтесь, что после этого захвата она успокоится. Нарва, Белосток и Вильнюс - в очереди, после чего и территориальные претензии к Финляндии покажутся вполне органичными. Политическая оттепель сыграла с человечеством злую шутку, разморозив кучу говна и приведя ее в движение с угрозой ядерной холеры. Впрочем, почему только ядерной? - у Путина полный арсенал оружия массового поражения: от химического до тектонического. Так, может, пора заморозить? И чтобы ни один опарыш не оттаял никогда.