Россия потеряла 90% танков, имевшихся на момент вторжения в Украину, – Forbes

С начала полномасштабной войны в Украине государство-террорист Россия потеряла 90% танков, имевшихся на момент вторжения. В феврале 2022 года РФ располагала 2987 танками, и после 23 месяцев ожесточенных боев потеряла по меньшей мере 2619 этих бронемашин.

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Об этом сообщило издание Forbes. В материале уточнили, что речь идет о 1 725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 заброшенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90.

Согласно подсчетам автора, если бы Кремль не имел других вариантов замены военных потерь, то в настоящее время оккупанты располагали бы только 368 танками. Это слишком малое количество, чтобы защититься от бронетанкового корпуса Украины, который может насчитывать около тысячи единиц техники.

Однако у Кремля все-таки есть чем восполнить потери. В частности, речь идет о производстве новых Т-90М, производимых заводом "Уралвагонзавод", а также ремонте и модернизации старых танков, чем занимаются четыре других предприятия.

Никто из аналитиков не может ответить на вопрос, каким количеством бронетехники они могут обеспечить российскую армию.

В этом контексте киевский "Милитарный", ознакомившись с данными французской разведывательной группы, сообщил, что темпы производства техники в РФ значительно ниже, чем утверждает пропаганда. Если это так, то ВС РФ на сегодняшний день могут иметь около 1180 танков.

Причем в последнее время россияне теряют в лобовых атаках гораздо больше танков, чем могут заменить.

"Это означает, что танки у россиян могут окончиться", – считает автор материала.

"Последствия, учитывая, что война России против Украины продолжается уже третий год, очевидны. Угроза России пережить Украину и ее союзников в долгой войне на истощение может оказаться пустым звуком", – подытожило издание.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Независимые российские СМИ установили имена более 41 тысяч военных РФ, погибших в Украине с начала вторжения в феврале 2022 года. Более тысячи из них было менее 20 лет.

– В ISW указали, что Россия даже, несмотря на огромные потери в войне, способна проводить регулярные ротации на оперативном уровне. На это указывает нынешняя концентрация всех боеспособных сухопутных подразделений на фронте и усилия по формированию новых сил.

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