Россия начала массово отправлять на фронт 70-летние гаубицы: это сделает ее зависимой от поставок из КНДР и Ирана. Видео

Российское военное командование вывезло со складов сотни гаубиц М-46 образца 50-х годов XX века. Таким оружием оккупанты надеются восполнить нехватку артиллерийских орудий на фронте в войне против Украины, но снарядов им придется просить у дружественных стран.

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Об этом пишет Forbes, основываясь над данных анализа OSINT-проекта Highmarsed. Тем временем россияне сами дают тому подтверждения, публикуя видео перевозки 70-литних гаубиц.

По словам аналитиков, массовое использование этих орудий поставит Россию в еще большую зависимость от поставок снарядов из Северной Кореи и Ирана, поскольку 130-мм боеприпасы для M-46 производят только предприятия этих стран.

Расконсервировать же гаубицы образца 50-х годов Кремль вынудили тяжелые потери артиллерии, пишет издание. По оценке проекта Oryx, который подсчитывает потери техники по фотографиям и видео, с начала полномасштабной войны ВСУ удалось уничтожить не менее 1400 артиллерийских орудий и пусковых установок из 5000, которыми Россия располагала на начало вторжения. Также оккупанты столкнулись с износом стволов оставшихся в строю орудий и нехваткой запасов боеприпасов для них.

"Для восполнения потерь к февралю 2024 года российские военные вывезли со складов около 65 гаубиц М-46, которые советская армия заменила 152-мм пушками еще в 1970-х годах. Всего к началу войны против Украины на военных складах в России хранились 665 гаубиц М-46", – говорится в анализе Highmarsed.

Согласно подсчетам, к лету 2024 года Россия увеличила скорость расконсервации этих орудий. Об этом свидетельствуют опубликованные в начале июля в соцсетях видео с М-46 на железнодорожных платформах. Аналитики говорят, что со склада россияне забрали около половины 130-мм гаубиц. То есть на фронт оккупантам отправили примерно 330 единиц этого оружия.

Еще в начале июня российское минобороны публиковало видео использования М-46 на войне в Украине. По данным Forbes, сама РФ не производит к ним снаряды, поэтому за боеприпасами обратилась в КНДР и Ирану.

"Зависимость от поставок боеприпасов из-за рубежа – не единственная проблема, связанная с расконсервацией 70-летних орудий. Из-за массовых потерь техники, в том числе грузовиков и артиллерийских тягачей, российские войска начали оснащать передовые соединения гражданскими вездеходами и мотоциклами для бездорожья, но они не смогут буксировать 8,5-тонные гаубицы", – сообщают аналитики.

Они убеждены, что российская армия столкнется с трудностями при транспортировке гаубиц вдоль 1126-километровой линии фронта в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российский офицер признался, что минобороны РФ, по меньшей мере, вдвое уменьшает реальные потери своей армии на войне против Украины. Он заявил, что такая ситуация, в частности, в его бригаде – официально ликвидировано 6 тыс. захватчиков, а на самом деле 12 тысяч.

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