Россия хочет взять под контроль 'глобальную империю' наемников Пригожина: в WSJ раскрыли замысел Кремля

Кремль после мятежа "вагнеровцев" намерен взять под полный контроль "глобальную империю" основателя ЧВК Евгения Пригожина. В связи с этим российские дипломаты сейчас связываются с партнерами в Африке и на Ближнем Востоке, утверждая, что ЧВК "Вагнер" продолжит выполнять свою работу за рубежом, но под контролем нового руководства.

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Об этом пишет The Wall Street Journal. Так, после событий на юге России произошел всплеск дипломатической активности Москвы.

В частности, замминистра иностранных дел России отправился в Дамаск, чтобы передать послание президенту Сирии Башару Асаду, что "группы ЧВК "Вагнер" больше не будут действовать самостоятельно".

Также высокопоставленные чиновники МИДа звонили президенту ЦАР, заверив, что последние события в России не остановят ее экспансию в Африку.

Представитель президента ЦАР публично заверил партнеров в Москве, что республика будет согласна продолжить военное сотрудничество с Россией вне зависимости от того, какую группировку Кремль пришлет вместо "Вагнера" и как она будет называться.

Всего у "Вагнера" за рубежом около шести тысяч наемников, выполняющих различные работы – от охраны политиков в ЦАР до защиты нефтяных скважин в Сирии.

Напомним, главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин остается под следствием в РФ. На военного преступника завели дело о мятеже. Примечательно, что гражданам страны-террориста России такой поворот событий не понравился и они принялись обвинять во лжи Кремль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июня ЧВК "Вагнер" Пригожина "захватила" Ростов, прошла Воронежскую область и дошла до Ельца в Липецкой области. Там "поход на Москву" был остановлен: Пригожин объявил о возвращении наемников в "полевые лагеря" якобы из-за нежелания "проливать русскую кровь". Колонны развернулись назад, а поздно вечером "вагнеровцы" свернули военную технику и покинули Ростов.

– За сутки "Вагнер" уничтожил самолет и 6 вертолетов с экипажами. Всего было ликвидировано по меньшей мере 13 пилотов. Кроме того, в сбитом самолете находилось десять российских военных.

– Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с наемниками были достигнуты договоренности, согласно которым уголовное дело против Пригожина закроют и он уедет в Беларусь. Позже росСМИ сообщили, что дело против Пригожина не закрыто.

– Сам Пригожин заявил, что доволен своим "походом", хоть и не достиг тех целей, о которых заявлял. "Нормально, всех взбодрили", – заявил он.