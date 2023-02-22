''Россия – это семья, для нас – это одно и то же'': Путин, у которого нет семьи, выдал циничное заявление. Видео

В России в четверг на стадионе "Лужники" в Москве устроили шабаш под видом "праздничного концерта", который призван вдохновить россиян на дальнейшую поддержку войны в Украину. На пропагандистском мероприятии выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, который заявил, что "Россия – это семья".

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При этом сам российский президент одинок и не имеет семьи, поэтому такое заявление из его уст звучало особенно цинично. Трансляция шабаша проходит вYouTube.

В частности, Путин попытался убедить, что семья и "родина" в его лице - это самое дорогое, что есть у каждого россиянина, поэтому каждый из низ должен защищать путинский режим.

"Защитник Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое. Недаром одна из известных молитв начинается со слов "Отче наш" – в этом есть что-то близкое каждому, как и "Родина-мать". Речь идёт о семье, о чём-то огромном, но в то же время близком. Это и Родина, это и семья. А по большому счёту и Родина, и семья – в нашем сердце одно и то же", – заявил диктатор.

Стоит отметить, что Путин был женат на Людмиле Александровне Путиной, но в 2013 году развелся. Имеет двух дочерей – Марию (1985 г. р.) и Екатерину (1986 г. р.). Также у него была скандально известная любовница – спортсменка Алина Кабаева. Слухи о романе и даже детях Кабаевой и Путина регулярно появлялись в СМИ.

В своем выступлении на мероприятии российский диктатор снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосен и необычно лаконичен.

Но его выступление наткнулось на обратную реакцию. Пользователи социальных сетей возмущены и оскорблены позитивной повесткой диктатора в то время, как их близкие и знакомые гибнут на поле боя, а материальное положение каждого россиян уже буквально "пробило дно" из-за санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выходом Путина организаторы масштабного митинга начали кормить массовку. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватаются за гречку с сосисками.

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