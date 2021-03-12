Чем глубже фашистская империя погружается в болото кризиса, чем очевиднее становится беспомощность и порочность системы, чем больше россиян осознают беспросветность жизни в обозримом будущем – тем ярче вырисовывается неизбежный вариант, реализация которого сделает все проблемы ничтожными в сравнении с той, что заявится в каждый дом. Имя этой проблеме – Большая война.

До сих пор россияне были втянуты в войну информационную – когда из каждого утюга на протяжении 7 лет изливались потоки ненависти к целым странам и народам их населяющим. Но шли годы, и отрава действовала все слабее и слабее – и, наконец, эффект этих ядовитых инъекций устремился к нулю. Да, народ отупел и нарастил броню; да, уровень агрессии в целом повысился; да, расчеловечивание дошло до того, что расчлененка на улицах стала будничным явлением, а интервью маньяков по образу и подобию медийных "звезд" уже воспринимается как норма. Последним оплотом здравомыслия оставался интернет – да и то не весь, а отдельные островки. Загадить соцсети усилиями тролль-контор Пригожина и Ашманова – легко решаемая задача. Этот чертополох забивал собой все живое, но отдельные платформы успешно сопротивлялись. До недавнего времени одной из таких информационных площадок был наш канал – Sotnik-TV. Но начиная с 8 марта все резко поменялось: Гугл, как будто по чьему-то заказу, стал удалять из поиска ссылки на наш ресурс, включившись в активную борьбу с Sotnik-TV, словно перед ним не независимое СМИ, а анклав терроризма и экстремизма. Такое могло случиться в двух случаях: либо в Гугл поступили сотни тысяч жалоб путинских троллей (что вполне возможно организовать со стороны государства, имея столь мощные фабричные ресурсы), либо в офис занесли некую деликатную просьбу государственного уровня, а уж в каком виде её занесли – додумайте сами. По итогам пятидневной войны с нашим ресурсом отключены оповещения о новых материалах, обрушено количество посещений на канал, а количество просмотров материалов снизилось до 10 тыс. в сутки. Осталось только физически ликвидировать журналиста Сотника, после чего заявить в любимом путинском фашистском стиле: "Это был не журналист, а малоизвестный блогер, а его мелкий ресурс даже не отображался в поисковике Гугл, и вообще – его деятельность нанесла меньший вред России, чем физическая ликвидация…" Нечто подобное путло-фюрер уже прогнал перед офонаревшей общественностью после убийства Анны Политковской. А теперь ответим на вопрос: почему именно Sotnik-TV выжигается напалмом? А потому что за последние годы именно мы точно предсказали дальнейшие шаги Кремля по погружению страны в тоталитаризм, именно мы сорвали "братве" несколько спецопераций или – как минимум – отсрочили их реализацию; и, наконец, мы изрядно подпортили им спецоперацию "Святой Навальный", подвесив в воздухе неудобные вопросы и заставив кремлевских кукловодов пойти по неприятному для них сценарию. А такого "братва" не прощает.

Атака на Sotnik-TV стала первым зловещим аккордом в деле отключения России от мировой сети Интернет. Было ли так задумано или просто совпало – неважно. Уже в среду Роскомнадзор "замедлил" Твиттер. А то, что легли государственные сайты – для Кремля не беда. Можете считать это приятным подслащением горькой пилюли неизбежности. Путин требует отключения – окончательного и бесповоротного. Ему плевать на то, что его блеяния о детской порнографии и суицидальных сайтах воспринимаются всеми как бред белогорячного. Думайте, что хотите, но Интернет будет отключен. Братве нужно, чтобы в час Икс страну накрыл информационный смерч, внутри которого стояла бы полная тишина, и лишь снаружи – гулял бы хаос, сметающий все на своем пути.

А пока внутри самой России наблюдается снижение уровня жизни и повышение цен. По итогам февраля Росстат зафиксировал ускорение роста потребительских цен до 5,7%, а на 12 марта до 5,8% - и это новый рекорд с конца 2016 года. Подчеркнем: это – цифры официальные, натянутые, как сова на глобус, и залакированные так, чтобы понравиться вождю. При этом февральские бюджетные расходы взлетели на 25% в сравнении с прошлогодними, зато финансирование здравоохранения опять урезали почти в 2 раза - до 183 млрд рублей. Это ведь так логично в период разбушевавшейся пандемии, не правда ли?

Для внутреннего употребления Путин вбрасывает мысль, понятную для каждого простейшего организма: Запад ненавидит Россию "только за то, что она существует". Объяснение на уровне доктора Геббельса. А дворовая девка со Смоленской площади Захарова обозначает и будущее направление вектора: "Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий". Это еще не объявление войны, но уже намек на готовность совершить знаменитый прорыв по-путински. Или рывок. Или скачок. Или что там они еще умеют…

По данным отчета шведского научно-исследовательского института тотальной обороны, Россия будет иметь преимущество над НАТО в случае крупномасштабной войны без предварительного уведомления в непосредственной близости от территории Швеции. Речь идет о варианте вторжения Путина в страны Балтии. "Если времени на масштабную подготовку будет мало, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, в первую очередь на суше, - заявил Кристер Паллин, руководитель группы, подготовившей доклад. – Преимущество может сохраняться на протяжении достаточно длительного времени, по крайней мере, пока США не смогут перебросить сюда большие силы, на что уйдет минимум несколько месяцев". И это тот случай, когда военные чешутся гораздо интенсивнее политиков – ведь, в случае реального столкновения это им придется решать боевые задачи, а не озабоченным политиканам, влюбленным во вкус кремлевского бабла…

Фашня беременна войной. Она вынашивает ее как месть цивилизованному миру за отторжение её самцовой доминанты. И эти кровавые роды состоятся обязательно. Никто не скажет, когда. Но это – единственный уход от ответственности за погружение страны в тотальную нищету. Война спишет всё и загонит под ружье всех, поставив знак равенства между страхом и будущим, между бесправием и смертью.

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