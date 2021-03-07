Россия анонсировала 'миротворческие' учения с белорусскими военными

В марте Россия и Беларусь собираются провести масштабные совместные военные учения. Они якобы несут "миротворческую" миссию и пройдут на территориях обеих стран.

В общем события будут продолжатся с 9 по 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Так, первые учения пройдут с 9-го по 20 число на полигоне Поливно в Ульяновской области (РФ) и будут посвящены "миротворческой тематике".

Отмечается, что в них задействуют более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники ВС РФ, а с белорусской стороны – более 80 военных из сил специальных операций.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта, на полигоне Осиповичский в Минской области (Беларусь) состоятся совместные белорусско-российские тактические учения.

"После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения воздушно-десантных войск России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью", – анонсировали в министерстве.

В этих учениях от РФ участие примут около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Беларуси – более 400 военных личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Напомним: руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж предположил, что Россия будет усиливать военный плацдарм в Беларуси, который создаст дополнительную угрозу странам Запада и Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Германии считают, что Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО. В ведомстве предупредили другие страны относительно властных амбиций этого государства, а также Китая.