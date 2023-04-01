Российский военный попал в секс-скандал, записав обращение во время развлечений с двумя девушками. Фото и видео

Российский военный записал обращение к своему начальнику во время развлечений с двумя девушками. На откровенных кадрах он предстал голым в компании таких же подруг, которые демонстрировали свои утехи на камеру. Таким образом россиянин хотел попросить у руководства разрешение на опоздание следующим утром на работу. Но теперь командование готовится отправить его в зону "СВО" и рассматривает данный случай на внутренней комиссии.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Baza. Поначалу заявлялось, что герой ролика полицейский, но потом информацию уточнили и сообщили, что необычную просьбу к начальству записал военнослужащий Роман Сухотерин (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Денис Валерьевич, я к тебе обращаюсь с двумя девушками. Разреши завтра приехать к обеду", – говорит Сухотерин, посылая начальнику воздушный поцелуй.

Отмечается, что после публикации ролика руководство полиции приказало опознать и найти Сухотерина в своих рядах, однако его там не оказалось, потому что он служит замкомандира взвода в одном из общевойсковых училищ.

Когда ролик появился в сети, на него обратило внимание начальство училища. Теперь у парня два выговора. Также через две недели его ждет аттестационная комиссия по переводу в зону "специальной военной операции".

К слову, знакомые военного уверены, что начальник, у которого он отпрашивался, ни при чем. Они говорят, что Денис Валерьевич переживает о случившемся не меньше, чем сам герой ролика, так как у них были дружеские отношения. Подозревается, что телефон Сухотерина могли взломать. Через день после записи видео, оно начало гулять по ведомственным чатам, а потом утекло и в Telegram.

Также отметим, что сам паблик имя военного раскрывать не стал. Эти данные выяснило Международное разведывательное сообщества InformNapalm.

"Мы решили попытаться найти этого военнослужащего. В VK мы обнаружили оригинал видео без блюра и методом поиска по визуальным признакам удалось найти несколько профилей в соцсетях, которые хотя и созданы на псевдонимы, но на некоторые фото попадает бирка на форме с фамилией – Сухотерин. Поиск по друзьям позволил установить его полное подлинное имя: Сухотерин Роман Анатольевич, 06.04.1992. Страницы VK: https://vk.com/id399663628 и https://vk.com/zenitushkaa.тел. 79536207613, г. Москва, ул.Головачева, д.57. Паспорт: 5412256998", – сказано в сообщении.

Внимание! Видео 18+! Содержит крайне откровенные сцены!

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