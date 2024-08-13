Российский флот прошел подготовку по нанесению ядерных ударов по Европе – FT

Балтийский флот РФ прошел подготовку по нанесению ядерных ударов по европейским странам. Страна-агрессор указала 32 потенциальные цели для российского флота в Европе.

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Главным приоритетом в случае войны с НАТО российская армия называет ослабление военного и экономического потенциала противника. Об этом сообщает Financial Times.

В распоряжении СМИ оказались секретные документы, которые содержат список целей для российских ракет, которые могут нести как обычный, так и ядерный заряд. На картах россияне указывают десятки целей для Балтийского флота в основном в Норвегии и Германии. В частности, РФ тренировалась "атаковать" военно-морскую базу в Бергене (Норвегия), радиолокационные станции и объекты спецназа.

Также россияне провели подготовку по нанесению ядерного удара по объектам оборонной промышленности Великобритании, в частности, по британскому Барроу-ин-Фернессе, где строят военные корабли и подводные лодки.

По словам бывшего сотрудника НАТО Уильяма Альберка, на обнародованных картах указали лишь десятки целей по всей Европе, но на самом деле Россия может нацеливаться на сотни или даже тысячи объектов.

В РФ указывают на возможность российских кораблей нести ядерное оружие, а также высокую маневренность флота, что позволяет наносить внезапные и массированные удары по разным направлениям. Аналитики, на которых ссылается FT, считают, что стратегия России предусматривает нанесение ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре.

Более того, российские военные упоминали о варианте так называемого "демонстрационного удара" для запугивания западных стран. Журналисты подчеркнули, что эти документы РФ подготовила в период с 2008 по 2014 годы. При чем чиновники западных стран и аналитики, изучившие документы, сказали, что данные соответствуют оценке НАТО угрозы ударов со стороны российского флота.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия "в определенный момент" якобы из-за действий западных стран может развернуть ракеты в ядерном оснащении. Соответствующее решение государства-агрессора будет зависеть от "совокупности факторов".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие и призвал Запад "не относиться легкомысленно" к ядерной доктрине страны-агрессора. Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что у Пентагона есть чем на это ответить.

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