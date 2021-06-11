Российский акционист Крисевич "выстрелил" себе в голову на Красной площади. Видео
В пятницу, 11 июня, 21-летний художник-акционист из Петербурга Павел Крисевич якобы выстрелил себе в голову на Красной площади в Москве. Оказалось, что это его очередной перформанс.
Как пишет Readovka, таким образом Крисевич выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Он два раза выстрелил в воздух, а затем изобразил самоубийство и упал на брусчатку. Тут же подбежали дежурившие на месте сотрудники полиции и задержали акциониста.
Издание утверждает, что Крисевич находился в сознании.
Перед акцией он провозгласил манифест, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".
Акционизм – обобщенное название для "искусств действия", в которых произведением является жест, разыгранный "спектакль" или спровоцированное "событие". Он предусматривает смещение акцента с результата творчества на процесс создания художественного произведения, а субъектом и объектом в нем есть сам художник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 ноября 2020 года Крисевича задержали за то, что он висел на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а у его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова и другие.
В июле он был прикован наручниками к забору у суда в день приговора по петербургской ячейке из дела "Сети". В августе у входа в суд на приговоре по делу "Нового величия" в Москве он перерезал горло манекену. Фигурантов этого дела он поддержал еще одной акцией, в которой "повесился" на Троицком мосту в Петербурге.
Павел не остался равнодушным и к отравлению Алексея Навального: вышел в тот день с подносом и кипящей "чашкой чая" к зданию ФСБ в Петербурге.