Российский акционист Крисевич "выстрелил" себе в голову на Красной площади. Видео

В пятницу, 11 июня, 21-летний художник-акционист из Петербурга Павел Крисевич якобы выстрелил себе в голову на Красной площади в Москве. Оказалось, что это его очередной перформанс.

Как пишет Readovka, таким образом Крисевич выразил протест против ущемления свободы выражения мнения в России (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он два раза выстрелил в воздух, а затем изобразил самоубийство и упал на брусчатку. Тут же подбежали дежурившие на месте сотрудники полиции и задержали акциониста.

Издание утверждает, что Крисевич находился в сознании.

Перед акцией он провозгласил манифест, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

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Акционизм – обобщенное название для "искусств действия", в которых произведением является жест, разыгранный "спектакль" или спровоцированное "событие". Он предусматривает смещение акцента с результата творчества на процесс создания художественного произведения, а субъектом и объектом в нем есть сам художник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября 2020 года Крисевича задержали за то, что он висел на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а у его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова и другие.