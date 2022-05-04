Российские пропагандисты обвинили украинских военных в использовании 'черной магии'

Журналисты из РФ заявили, что украинские военные "занимаются черной магией". Признаки тому они якобы обнаружили в "штабе минометчиков" на окраине села Трехизбенка, что в Счастьинском районе Луганской области.

Маразмом отметились пропагандисты из РИА Новости. В Telegram-канале агентства также были опубликованы "доказательства" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью", – заявила корреспондент Екатерина Дайс.

На кадрах показан заброшенный дом из выбитыми окнами, на котором нарисован непонятный знак со словом "zein" – судя по состоянию краски, нарисован недавно. Внутри рашисты сняли деревянные ящики, возможно, из-под боеприпасов, рисунки, книги и другие вещи, якобы принадлежащие украинским военным. Также акцентировали внимание на развешенных на стене информматериалах со "следами крови".

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По заявлениям пропагандистов, в указанном "штабе" базировалась воинская часть №А4472 (42-й отдельный мотопехотный батальйон "Движение Сопротивления". Знак на стене журналистка называет "сатанинской печатью, вызывающей ассоциации с голливудскими фильмами про нечистую силу".

"Это магический сигил (символ), состоящий из многих пересекающихся линий. Что он означает, трудно сказать. В нем можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака "СС", руну зиг – она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита "зайн", означающую меч или оружие", – утверждает Дайс, которую российское издание также подает как культуролога.

Она отметила, якобы это "магическая печать темных сил", которая сочетает в себе "идеи анархии, оружия и фашистской символики".

Пытаясь еще больше убедить в своей "правоте" российского обывателя, который будет "есть" эту пропаганду, корреспондентка подчеркнула, мол, печать нарисована "уникурсурально" (не отрывая руки), что якобы тоже "выдает ее оккультный характер".

"В библейском иврите зайн означает "меч", а глагол "лезаен" – "вооружать". Возможно, авторы заклинания проводили ритуалы по укреплению оружия или "просили" послать им его больше", – выразила убеждение россиянка, объясняя значение надписи.

Но с особым вниманием пропагандисты преподнесли тот "факт", что внутри здания среди штабных инструкций они обнаружили "пресс-релиз украинских силовиков" с данными вроде бы о потерях на Донбассе. На документе россияне усмотрели "полосы от крови", хотя в других местах подобных нигде нет. Наверное, потому, что пропагандисты сами их и оставили там для создания нужной картинки.

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