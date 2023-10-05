Разгорелась борьба: в России растет недовольство офицерского корпуса, особую роль мог сыграть Шойгу

Среди офицерского корпуса армии страны-агрессора растет недовольство высшим командованием. Сейчас в РФ, вероятно, идет внутренняя борьба между ФСБ и министерством обороны, за которой стоит министр обороны Сергей Шойгу.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина". "Как мне кажется, сейчас ведется внутренняя борьба в России между представителями ФСБ и Минобороны. И военные начинают набирать большее влияние, чем это было когда-либо в новейшей российской истории", – сказал он.

По словам эксперта, за соответствующими процессами, скорее всего, стоит министр обороны РФ Сергей Шойгу, желающий их использовать для своего будущего в политике.

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"Я думаю, что все эти процессы, так или иначе, курирует Шойгу, который за счет, в частности, и "обиженных" военных, хочет конвертировать это в свой потенциал для будущей политической карьеры. То есть с одной стороны он пытается с ними расправляться, репрессировать "несогласных", а с теми, кто более лоялен, договориться, чтобы в будущем они ему пригодились и поддержали", – отметил Александр Мусиенко.

Он добавил, что генералам ВС РФ важно сохранить свое влияние и ресурсы и не попасть под репрессии. И если в прошлом военные в России всегда были низшей кастой, теперь они все чаще заявляют о своих правах и о том, что они должны иметь влияние.

"Сейчас эта тенденция становится более заметной, потому что идет серьезная борьба за "постпутинскую" Россию. Шойгу имеет серьезные амбиции и ему нужно закрепить военную вертикаль, повысить имидж военных. И на этом фоне возвеличить и себя, продемонстрировав, что он может быть лидером после Путина", – считает Мусиенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW отметили, что, пока Путин готовится к выборам, минимально упоминая о войне против Украины, Шойгу затеял свою игру. Последний стал отмечать командующих, выполняющих приказы даже во вред своим подчиненным.

– Рейтинг доверия Путину в РФ опустился до минимума с начала войны, свидетельствуют данные недавнего опроса. Снижение произошло на фоне убийства главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и неудач на поле боя.

– По данным Bloomberg, перед выборами президента РФ в ФСБ Путину рекомендуют отправить в отставку Шойгу и начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. В спецслужбе тлеет недовольство из-за неудач РФ на фронте, ответственность за которые предлагается возложить на военное командование.

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