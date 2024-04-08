Ранены начальник штаба, работники ОМОН и ФСБ: новые детали атаки дронов на российский аэродром Морозовск

В ночь на 5 апреля военный аэродром в Морозовске Ростовской области оказался под атакой дронов, которую провели украинские Служба безопасности и Силы обороны. Тогда, кроме техники, оккупационная армия РФ понесла потери личного состава.

По предварительным данным, ранения получил начальник штаба, а также работники ОМОН и ФСБ. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Во время осмотра обломков одного из БПЛА на военном аэродроме прогремел очередной взрыв. В результате на месте скончался один российский оккупант, еще 6 военных доставили в госпиталь с ранениями.

Позже удалось установить имена пострадавших оккупантов. Речь идет о начальнике местного отдела полиции Александре Коренькове и его заместителе Александре Гулько. Кроме них, с ранениями в военный госпиталь были доставлены начальник штаба войсковой части, два сотрудника ФСБ и два сотрудника Росгвардии.

Напомним, о взрывах в районе аэродрома возле Морозовска россияне заявили после полуночи 5 апреля. В сети распространились видео. Также местные жаловались, что в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением.

По данным источников OBOZ.UA, атаку на этот военный объект страны-агрессора РФ провела СБУ вместе с Силами обороны, там было уничтожено по меньшей мере шесть и повреждено восемь российских самолетов. Уточняется, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34.

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