Путину под Рождество подобрали 'правильные' семьи ликвидированных в Украине оккупантов: СМИ узнали детали

Российский диктатор Владимир Путин провел Рождество в своей резиденции в Ново-Огарево вместе с семьями погибших российских военных, тщательно подбираемых для этого события. В частности, среди них были две провластные общественницы и семья погибшего настоятеля храма, призывавшего россиянок рожать больше сыновей.

Видео дня

К тому же несколько приглашенных детей, присутствовавших на праздновании Рождества, уже раньше встречались в роликах российского диктатора. Об этом сообщает российское издание "Агентство. Новости".

Согласно информации с сайта Кремля, сначала Путин провел получасовой разговор с родственниками погибших оккупантов, а затем вместе с ними посетил богослужение в храме, расположенном на территории Ново-Огарева.

Согласно отчету издания, самой большой на встрече была семья настоятеля храма при РВСН Михаила Васильева. Его вдова привела пятерых из шести детей. Васильев погиб в ноябре 2022 в Херсонской области. Провластные СМИ присваивали ему псевдоним "десантный батюшка", поскольку он как священник посещал военные конфликты в Чечне и Сирии. Также он стал известен во время мобилизации своим советом, когда призывал россиянок рожать больше сыновей, чтобы не бояться отправлять их на войну. Посмертно он был удостоен звания Героя России.

По информации журналистов, также присутствовала вдова майора Росгвардии Леонида Махонина – Наталья Махонина. Ее муж погиб в первые дни войны – 27 февраля 2022 года, ему посмертно был присужден Орден Мужества. Жена военного возглавляет Комитет семей "воинов Отечества" в Балашихе и является советницей мэра Балашихи, она также активно участвует в провластных мероприятиях. В частности, она показательно голосовала на выборах губернатора Московской области и встречается с семьями погибших участников войны.

Одна из дочерей Васильева и сын Махонина уже встречались с Путиным 4 ноября, когда он возлагал цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.

Присутствовала на рождественской встрече также представительница российского государственного фонда "Защитники Отечества" Ксения Семенова, супруга майора Дмитрия Семенова, возглавляющая тамбовское отделение фонда. Она также руководит проектом "Позывной Sem", который оказывает помощь военным и назван в честь ее мужа. Семенов погиб в мае 2022 года во время боев в Харьковской области и получил звание Героя России.

Среди участников встречи были родственники командира зенитного ракетного взвода, старшего лейтенанта Александра Бичаева из Смоленской области. Пропагандисты писали, что он погиб в феврале 2023 года, защищая свою группу при выходе из окружения. Власти посмертно наградили его званием Героя России.

Из Якутии на встречу с диктатором прибыла семья покойного рядового Дмитрия Егорова. Егоров погиб в сентябре 2023-го во время боев у Новомайорского в Запорожской области и был награжден званием Героя России посмертно.

На этой встрече также присутствовал архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома от РПЦ. Ранее он выступал на антиабортном форуме в октябре 2023 года, организованном РПЦ и властями Московской области. Там архиепископ высказал мнение, что женщины "плачут из-за абортов до конца жизни".

По данным источника, знакомого с обстоятельствами события, семья священника Васильева проходила карантин перед встречей в "Президент-отеле".

Как отметило издание, эта встреча не первая, когда Путин встречается с родственниками военных, якобы случайными людьми. В ноябре 2022 года президент разговаривал с матерями военных, чтобы, по его словам, услышать "оценку" ситуации на фронте из первых уст. Согласно анализу "Агентства", тогда во встрече участвовали работницы бюджетных учреждений и активистки, поддерживающие российские инициативы властей.

Ранее сообщалось, что в столице страны-агрессора РФ родственники оккупантов устроили так называемую акцию протеста. Однако заключалась она только в возложении цветов к советскому памятнику. По словам жен мобилизованных россиян, власти Москвы запрещают им выходить на митинги и высказывать свое мнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!