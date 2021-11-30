Путин заговорил о новом президентском сроке и 'обеспокоился' безопасностью жителей Донбасса

Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пока не уверен, воспользуется ли правом выдвигаться на новые президентские выборы в 2024 году. Также он не предусматривает масштабного вторжения в Украину в ближайшее время, несмотря на обеспокоенность западных партнеров.

Об этом он рассказал во время прямого эфира на брифинге "Россия зовет". Отвечая на вопрос журналиста издания "East Capital", Путин заметил, что жители оккупированных регионов Донбасса действительно подвергаются постоянной опасности, но она не исходит исключительно от взводов российской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Угрозы для безопасности жители непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР" испытывают, в том числе, при передвижении украинских военных формирований вблизи этих территорий. Да и сама Россия переживает реальное ощущение угрозы собственной безопасности при проведении незапланированных учений. Я имею в виду такие масштабные мероприятия, которые недавно проводили войска НАТО в Черном море – в 20 км от нашей границы", – посетовал президент России.

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Также Путин указал, что возможность его будущего правления существенно стабилизирует политическую ситуацию в России, а значит сохранит привлекательность близлежащих регионов для международных инвесторов.

"Однако пока я не решил, чем именно буду заниматься после 2024 года. Конституция позволяет мне переизбираться, но я не считаю, что в глобальном смысле мое переизбрание – цель России", – заключил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на этой же пресс-конференции Путин пояснил, для чего на Донбассе наблюдают заметное увеличение военной техники со стороны РФ.