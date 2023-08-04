Переброска "Вагнера" в Беларусь, рассказы Лукашенко о том, что наемники хотят "на экскурсию" в Жешув и Варшаву, появление белорусских военных вертолетов в воздушном пространстве Польши, сопровождаемое советами Минска "не нагнетать", – все это самое обыкновенное хулиганство, причем даже не политическое, а дворовое. Так здоровенный верзила с заточкой, примостившись где-нибудь за гаражами, посылает угрожать прохожим мелкого прихлебателя. У прихлебателя нет ни заточки, ни бицепсов, но ты точно знаешь, что верзила только того и ждет, что ты дашь подзатыльник его подручному. И ты оказываешься перед выбором – либо бить, либо обходить десятой дорогой.

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Возможно, на Западе многие рассчитывали, что Путин поймет бесперспективность своей войны против Украины уже на этапе провала блицкрига. Но Путин делает не политические, а бандитские выводы. Он убедился в том, что на Западе боятся прямого конфликта с ним еще сильнее, чем до нападения на Украину. И максимум, что угрожает его режиму, так это потеря оккупированных территорий. Причем все время, пока украинцы будут их отвоевывать, он может Украину практически безнаказанно разрушать.

Понятно, что в такой ситуации одной Украины ему оказывается мало. Понятно, что появляется желание пощекотать нервы "западникам". Нет, конечно, напасть на НАТО напрямую он все еще опасается – это чревато даже не ядерной войной, а разгромом "второй армии мира", на этот раз окончательным. Зато в гибридных войнах он мастер – по крайней мере, сам о себе он наверняка такого мнения.

Поэтому пока что он взвешивает, как еще пощекотать нервы Польше, кто это должен быть – вагнеровцы или белорусские военные. Кем прикрыться? Как дать понять, что помощь Украине чревата дестабилизацией в самой Европе?

Из криминальной хроники мы хорошо знаем, как часто хулиганская выходка завершается настоящим убийством. Верзила с заточкой никогда не может рассчитать ни своих сил, ни возможностей того, на кого он собирается напасть, ни последствий своей "спецоперации".

Поэтому лучшее, что может сделать тот, у чьих дверей он прогуливается, – это удержать бандита от нападения, заставить его отступить. Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила, что Соединенные Штаты не верят ни в какую пригожинскую автономию и "любые атаки группы "Вагнер" будут рассматриваться как нападения со стороны российского правительства".

Такие заявления должны звучать как можно чаще. У Путина не должно оставаться никаких сомнений в том, что именно его сочтут ответственным за любое нападение на страну НАТО под ложным флагом, от имени наемников или от имени Лукашенко. Что не будет никакой "гибридной войны".

Только четкая констатация его непосредственной ответственности и готовности стран НАТО к защите тех, кто пострадает от его провокаций, может заставить его отказаться от плана гибридного вторжения. Но если засомневаться в путинской ответственности хотя бы на минуту – он обязательно пойдет дальше, как уже было после нападения на Грузию в 2008 году, как было после Крыма и Донбасса. Любые колебания, любые попытки избежать столкновения для него – признак слабости, возможность выбежать из укрытия и ударить заточкой. И тот, кто действительно хочет избежать Третьей мировой, просто не имеет права испугаться лживого хулигана.