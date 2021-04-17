Путин в новой декларации оказался беднее большинства топ-чиновников: об элитных особняках "забыли"

Президент России Владимир Путин утверждает, что за 2020 год он заработал 9,99 млн рублей (3,7 млн гривен).

Соответствующие данные политик подал в ежегодную декларацию, которая была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 16 апреля. Точная сумма доходов – 9 994 692 рубля.

Отметим, что официальный доход Путина уже несколько лет держится приблизительно на одном уровне – за 2019-й он составил9,7 млн, за 2018-й – 8,6 млн рублей.

Президент РФ также не указал изменения в своем недвижимом имуществе. Официально у него, как и раньше, есть только квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м., два раритетных автомобиля ГАЗ М21, "Нива" и прицеп "Скиф".

Также, согласно документу, у Путина есть право пользования квартирой (153,7 кв. м) и гаражным местом (18 кв. м).

Более никакого имущества в декларации президента РФ не указано, хотя расследователи неоднократно находили у Путина огромные особняки и элитные дачи.

Кроме того, президент России официально "беднее" большинства членов правительства и своей администрации. Вдвое больший доход задекларировал премьер Михаил Мишустин, а чиновником с самым высоким личным доходом остался глава Минпромторга Денис Мантуров.

Напомним:

Фонд борьбы с коррупцией осужденного оппозиционера Алексея Навального показал роскошную государственную дачу президента РФ на Валдае (Новгородская область).

В январе Навальный опубликовал фильм-расследование о дворце Путина на черноморском побережье неподалеку от Геленджика.

После общественного резонанса миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя "владельцем" дворца в Геленджике. Бизнесмен является давним другом главы РФ и связан с ним многими проектами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в столице Чехии Праге у здания посольства России, которое расположено на площади Бориса Немцова, активисты установили пьедестал с золотым унитазом и надписью "голый убийца", на который посадили куклу Путина.