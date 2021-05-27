Путин провел совещание о создании в России вооружений с искусственным интеллектом

В России создают вооружения с элементами искусственного интеллекта и роботизированную технику. Кроме того, испытываются лазерные и гиперзвуковые системы.

Развитие этих видов вооружений президент страны-агрессора Владимир Путин обсудил с военными. Так, соответствующие вопросы были подняты во время совещания в среду, 26 мая, с руководством Вооруженных сил РФ и оборонно-промышленных предприятий, передает ТАСС.

Известно, что трехдневное мероприятие, которое завершится в четверг, проходит в Сочи.

"Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основах которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта", – сказал Путин, упоминая одну из тем совещания.

В частности, по его словам, "речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике".

"Вчера [25 мая] мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике", – заявил Путин.

Он также поручил всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники РФ, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой госпрограммы вооружения до 2034 года, пишет "Российская газета".

"Эта работа уже началась, и она должна быть сделана качественно и в срок", – обозначил глава Кремля.

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