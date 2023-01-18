Путин похвастался, что Россия выпускает ракет ПВО втрое больше, чем США. Видео

Президент РФ Владимир Путин 18 января посетил Обуховский завод оружейного концерна "Алмаз-Антей", специализирующегося на производстве вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. Там российский диктатор, возглавляющий страну, доля которой в мировой экономике не достигает даже 2%, похвастался, что по количеству производимых ракет для ПВО Россия обгоняет США "более чем в три раза".

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С еще большей гордостью Путин заявил, что одна Россия выпускает за год примерно столько ракет, сколько все предприятия оборонно-промышленного комплекса в мире. Фрагмент заявления диктатора во время встречи с сотрудниками Обуховского завода появился в сети.

"Мы, например, ракет ПВО, которые вы выпускаете, производим в год больше чем в три раза больше, чем Соединенные Штаты. А в целом наша "оборонка" производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством", - похвастался Путин.

Примечательно, что в то время, как у РФ находятся деньги на производство ракет, российские власти так и не нашли средств на то, чтобы оснастить теплыми туалетами и канализацией свыше 7 тысяч российских школ, газифицировать треть (а то и больше) населенных пунктов России или решить проблему с аварийным жильем для сотен тысяч россиян, общая площадь которого исчисляется десятками миллионов квадратных метров.

Очевидно, особенно порадует эта "победа" режима Путина тех 14,3% россиян, только по официальной статистике живущих за чертой бедности.

К слову, российское вооружение в рассказах Путина и его окружения проявило себя куда лучше, чем в действительности.

Напомним, в начале декабря на российской авиабазе "Энгельс" в Саратовской области, где дислоцируется стратегическая авиация РФ, прозвучали взрывы: утром 5 декабря беспилотник атаковал аэродром, где размещались истребители и откуда они поднимались в воздух для совершения ракетных ударов по Украине. В результате инцидента пострадали самолеты и двое военных.

И "рекордное производство" ракет ПВО в стране, на долю которой не приходится и 2% мирового ВВП, как и хваленные российские системы противовоздушной обороны не смогли защитить стратегическую авиацию РФ: судя по спутниковым снимкам последствий удара по аэродрому "Энгельс", место взрыва – рядом с бомбардировщиками.

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