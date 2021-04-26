Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Он вступает в силу с дня его опубликования.

Соответствующий документ был обнародован в понедельник, 26 апреля, на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Продолжительность мероприятий в нем не указана, как и в прошлом году.

Граждан России, пребывающих в запасе, призвали явиться на сборы в Вооруженных силах РФ и органах Федеральной службы безопасности.

Вместе с тем, в России с 1 апреля начался весенний призыв в армию, который продлится до 15 июня. В этому году на службу планируют призвать более 135 тысяч человек.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России в четверг, 22 апреля, заявили о том, что в Украине якобы объявили "общую мобилизацию". На фейк отреагировали в украинском МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения военных учений возле временно оккупированного Крыма Россия все же оставила в Черном море два больших десантных корабля.