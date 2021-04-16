В который раз в недоумении пожимаю плечами.

Вспоминается старый анекдот по поводу такой борьбы за мир, что камня на камне не останется.

Ведь так называемый "русский мир" буквально процветал на территории стран бывшего СССР, если не считать небольших трудностей в Балтийских республиках, ровно до того момента, как великий Путин не начал за него бороться.

Процветала торговля, льготая, с очень умеренными ограничениями, было единое культурное пространство, туризм, научный обмен, возобновилась кооперация в некоторых наукоемких отраслях. Российской бизнес имел влияние и имущество в Украине, наши бизнесмены владели собственностью в России. В том же Крыму россияне чувствовали себя, как дома. Им принадлежали сотни объектов недвижимости, миллионы российских граждан ездили туда оздоравливаться и потренировать печень. Миллионы украинцев ехали в Россию за работой, по бизнесу и просто, как туристы.

В отношениях России ее и бывших соседей по СССР не было идилии, но существовала стабильность и взаимная выгода перекрывала конфликтные моменты.

Но...

Кому-то это очень мешало. Величие, наверное, чесалось и не давало спать по ночам.

Все, за что объявил борьбу это деятель, умерло в корчах и муках.

Это случилось не в 2014 или 2004. Путин конструировал эту катастрофу собственноручно, практически с самого своего появления на политической арене. Шпионаж, спонсирование партий, внедрение агентов влияния в военные институты, в спецслужбы, в органы управления. Очень скоро Россия показала зубы и свое настоящее новое лицо в войне с Грузией. А потом борьба за "русский мир" достигла апогея во время аннексии Крыма и вторжения на Донбасс.

Я, конечно же, упрощаю, но в целом... Случилось то, что должно было случиться. Пришедшая к власти ГБшная клика последовательно уничтожала свободы внутри России, и все, что могло послужить примером стремления к свободе, за ее пределами.

Нет больше ни "русского мира" снаружи, ни демократического общества внутри РФ. Нет международного авторитета. Нет нормальных взаимоотношений ни с одной страной, кроме убогих изгоев и оставшихся полудиктатур.

Более того, отсутствие друзей, международные санкции, военные конфликты и поддержка одиозных режимов теперь толкуются, как достижения и признаки величия.

Абсурд? Не думаю.

Закономерный итог политики, проводимой пришедшими к власти российскими силовиками с начала века и по сей день.

За что боролись, то и сделали.

Нынешняя изоляционнная модель, в которой с РФ никто не хочет иметь дело, даже если есть выгода, полностью соответсвует проекту.

Если лгать, убивать, нападать, изворачиваться, пакостить, то рано или поздно станешь изгоем. И все связанное с тобой, будет вызывать отвращение и неприятие.

Русский мир может сказать большое спасибо господину Путину за поддержку. Тот случай, когда лекарство оказалось хуже болезни.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.