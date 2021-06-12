Президент Росії Володимир Путін обіцяє написати статтю про історію України. Таку заяву Путін зробив у інтерв'ю каналу "Росія 24". І це не просто слова. Це – відображення політичного кредо Путіна, яке він просуває вже кілька десятиліть.

Багато українців не хочуть помічати те, що в російського президента є система поглядів і цінностей. Вони можуть вважати, що Путіним керує насамперед захист своїх інтересів і власного оточення, включно з прибутками. Без сумніву, цей фактор теж не можна заперечувати. Але з моменту отримання влади в Росії Путін вибудовує і власне уявлення про те, як повинна виглядати Росія і які її історичні витоки, пише Віталій Портніков для "Радіо свобода".

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І це уявлення відповідає тим поглядам, які вкоренилися в середовищі партійної і чекістської номенклатури радянської Росії у 70-80-і роки XX століття. Те, що Радянський Союз – це історична Росія, те, що Україна та інші радянські республіки "створені більшовиками", я чув вже тоді. А зараз Володимир Путін це повторює з повною упевненістю. І навіть обдумує статтю про українську історію. І напише.

У Росії тих років, років молодості Путіна, було прийнято ігнорувати цілі пласти української історії або оголошувати їх частиною історії російського народу. Так і виходило, що на території Радянського Союзу єдиним "повноцінним" державним утворенням була саме Росія. А інші народи, якщо і створювали держави, так потім повинні були шукати в Росії захисту від ворога. І вже тому будь-які спроби відділення від Російської імперії, а потім від Радянського Союзу, сприймалися носіями таких поглядів як прояв справжньої невдячності.

Путін, як це неважко помітити за його останнім висловлюванням, дотримується саме такого погляду на минуле. А значить – і аналогічного погляду на майбутнє. Майбутнє, в якому Україні з незалежним курсом просто немає місця. І під ці погляди російського президента підлаштовується російська політична еліта, пропаганда, саме суспільство. Тому що той, хто захищає іншу позицію, може розраховувати хіба що на діяльність в опозиції і звинувачення в зраді національних інтересів.

Чи може Путін відмовитися від своїх поглядів? Звичайно ж, ні. Єдине, від чого він може відмовитися – так це від втілення цих поглядів у життя. Але статися це може тільки під тиском цивілізованого світу. Тільки в тому випадку, якщо ціна агресії проти України виявиться для російського президента непідйомною. І саме для того, щоб виключити саму можливість російської агресії проти України, є такою важливою співпраця України зі Сполученими Штатами і країнами Європейського союзу та зміцнення обороноздатності країни.

Тому що, врешті-решт, важливим є зовсім не те, що напише у своїй статті публіцист-початківець Володимир Путін. Важливим є те, які накази віддасть російським військам і спецслужбам президент Володимир Путін.

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