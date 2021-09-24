Мы наблюдаем период окончательного распада гниющей тушки советской империи, на которой копошатся агрессивные опарыши, стремящиеся урвать и освоить лакомые кусочки трупа. Опарыши не могут критически мыслить, ими движет инстинкт насыщения – здесь и сейчас. О будущем они тоже не думают, и тут червякам в логике не откажешь: какое будущее может быть у дохлятины? Король опарышей – самый лучший отброс, сплачивающий вокруг себя остальную массу паразитов.

Процесс освоения тушки может растянуться на десятилетия, пока она не превратится в обглоданный скелет. Тогда опарыши и расползутся в разные стороны, но пока есть пища – они увлеченно пируют на вожделенном трупе. Этой метафорой можно было бы и ограничиться, успокоив себя тем, что однажды все закончится, а костяшки покойницы распадутся. Но в реальности все гораздо хуже.

Путин одержим идеей реванша. Вопрос сформулирован предельно четко: "А зачем нам этот враждебный мир, если в нем не будет монструозной России, которую все боятся?" Поэтому, собирая под свои знамена постсоветских орков, он готовит последний поход на Запад, дабы решительно схлестнуться в горячей битве за первенство или хотя бы за признание паритета на политическом пространстве. Путина не устраивает парадигма "Запад – Китай". Игра на третьих ролях унижает Вована Грязного. Он создает третий полюс – агрессивный анклав, дробящий Европу и угрожающий ближайшим соседям. Консолидирует самые мрачные силы с оглядкой на Китай, который, кстати, признал недавнее голосование состоявшимся. Хорошая новость только в том, что в этом фашистском мероприятии не приняла участие половина населения, разочаровавшаяся уже во всем. Но даже это не утешает: уже завтра на Охотный ряд вползет самый мерзкий звероящер, какой только можно было создать: мутант из Прилепина и Вассермана, из чрева которого вылупляется башка Сталина с трубкой в зубах. "Лёхторат" Навального обеспечил явку протестно настроенных, и теперь можно громогласно заявлять о легитимности рожденного чудовища. Оно уже начесывает лапы от нетерпения, чтобы начать нажимать на все возможные фашистские кнопки. Всё, что не приняла дурная предшественница, пролетит со свистом и азартным причмокиванием. Отменить мораторий на смертную казнь? – пожалуйста! Новый семейный кодекс? – как пожелаете! Новый гражданский кодекс? – без проблем!

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Ну, а пока благодарный фюрер пролонгирует санкции против россиян, подписывая Указ о продлении запрета на импорт продовольствия из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и еще пяти государств. Плевать на инфляцию и перспективу дефицита: в войну и не такое терпели, и она снова на пороге! Евросоюз заявляет о серьезных нарушениях на трехдневном голосоёвище? – это вражий выпад против суверенного выбора орков! Где наш обласканный паршивец Лукашенко с игривой рукой Путина в ёрзающей жопе? Пусть срочно завоет о территориальных претензиях к Польше и Литве! Белосток наш! Вильнюс – это Вильно! И он тоже – наш! Сомкнуть ряды и ощетиниться. Кузькина мать восстала из могилы и жаждет стукнуть туфлёй по ООНовской трибуне в леденящей тоске по Карибскому кризису. У нас есть чем ответить на унижение: пепел сталинской трубки стучит в наши сердца. Заряжай вундервафлю! Да взойдет последняя заря Судного дня!

На фоне угрозы непризнания итогов "пнёвых дней" обвалился рынок российского госдолга: нерезиденты режут позиции, а рубль вновь падает до трехнедельного минимума – 73,6 за доллар. Но что россиянам эти доллары? Они с ужасом ждут показательного полета цен. Так, цены на гречку в России достигли 10-летнего максимума, превысив 100 рублей за килограмм. Таких цен не было даже в начале пандемии, когда гречку скупали на фоне панических настроений. По данным Росстата (а это – критично заниженные цифры) за год картофель подорожал на 43%, капуста - на 70%, морковь и подсолнечное масло - на 27%, сахар - на 38%, яйца - на 15%, крупа - на 17%, свинина - на 12%. Нате вам 10 тыщ, россияне, и ни в чем себе не отказывайте. Вы такие же, как и мы. Песков тоже выиграл червонец после онлайн-пенькосования и заблестел буркалами от счастья.

Помимо Евросоюза, наморщившегося от вони, испускаемой богиней пеньков Эллочкой Памфиловой, свои пять копеек вставил и Госдеп: "Применение российским правительством законов об иноагентах, экстремистских и нежелательных организациях существенно ограничило политический плюрализм и не позволило гражданам России воспользоваться своими гражданскими и политическими правами", - заявили американцы, призвав "прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ". Бедные, несчастные демократы! Ничего-то они не понимают, совсем не разбираясь ни в талибах, ни в скрепышах. И те, и другие – нежные и самобытные, на лицо ужасные – мрачные внутри. И лучше их не трогать: пусть скачут по горам и ползают по родным пещерам, исторгая утробные звуки в сторону гниющего забугорья. Их вожди стремятся к изоляции, взывая к глубинным корням средневековья, нетронутого дьявольскими технологиями. Млея от гибельного восторга, россияне готовы броситься в зияющую бездну одичания, где в свободном полете, как в невесомости, можно творить все, что угодно: жрать друг друга, подставлять, предавать, не боясь осуждения. Потому что в фашистской черной дыре нет ни морали, ни нравственности, ни репутации, и дна – тоже нет. Вы удивитесь, как быстро мутирует Россия, из которой уже вылезает половозрелый Ублюдистан. И вчерашняя Балалайня покажется светлым пятном на фоне того, что рождается прямо сейчас. Спасибо всем, кто зазывал к пеньковому разврату: страстотерпцу Навальному, великомученице Соболь, пересмешнику Шендеровичу, психотерапевтке Шульман. Да воздвигнут вам рукотворный памятник-столбняк на колосящейся компостной куче путинизма. Ничего, что занозы теперь в заднице, просто пенек был жесткий, но мы отважно самонатянулись, не испугавшись болевых ощущений. Вперед, в Прекрасный Ублюдистан Будущего! Без страха и сомнений. Да и к чему они, когда репутации больше нет? Месись, говно, до однородной массы. Нам еще надо попасть в нео-ГУЛАГ, дабы успеть построить светлые Шойгограды – аккурат перед тем, как взмоет в небо ракета "Авангард" - райская предвестница Судного дня.

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