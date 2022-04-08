Генассамблея ООН исключила Россию из Совета ООН по правам человека. Последний раз такое было только с Ливией при Каддафи. Анатомия изоляции и поддержки путинской России. Моральный дух и ленд-лиз как факторы перелома в войне.

Генассамблея ООН исключила Россию из Совета ООН по правам человека. За исключение проголосовали 93 страны. Против 24 страны. 58 воздержались. Для принятия решение требовалось две трети голосов из 193, без учёта воздержавшихся. Россия предупредила, что голосование "за" или решение воздержаться будет рассматриваться как недружественный шаг.

Последний раз такое происходило в марте 2011 года. Тогда была приостановлена деятельность Ливии в связи массовыми репрессиями диктатора Муаммара Каддафи против оппозиции.

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Среди "недружественных" по версии России стран не только все страны Запада и их союзники, но и "воздержавшиеся" Индия, Мексика, Бразилия, все страны Латинской Америки кроме Кубы и Никарагуа, большинство стран Африки и Азии.

Если исходить из формулы, которую предложила Россия, то у нее есть 24 "дружественные" страны, среди которых такие великие державы как: Зимбабве, Сирия, КНДР, Иран, Куба, Эритрея, Эфиопия, ЦАР, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Единственная "дружественная" страна, которая может рассматриваться в качестве серьезной поддержки – Китай.

Помимо политической изоляции нарастает экономическая. Европарламент 7 апреля выступил за немедленное эмбарго на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 – воздержались. То есть весь некогда огромный ресурс "шредеризации" западной политики, на которую Путин истратил миллиарды долларов, сегодня практически обнулился.

Каждый день продолжения войны приводит к тому, что вскрываются все новые преступления путинских оккупантов. То, что обнаружилось в освобожденном от захватчиков поселке Бородянка превосходит ужас Бучи. Центр Бородянки превратился в руины - уничтожены многоэтажки, число погибших мирных жителей под развалинами многоэтажных домов, видимо, исчисляется сотнями…

Моральный дух и ленд-лиз как факторы перелома в войне.

Есть ряд оснований полагать, что на втором месяце войны наступил перелом и у Украины появился серьезный шанс на победу. Что Украина может не просто не допустить своего уничтожения. А может разгромить российскую армию и тем самым запустить процесс обрушения путинского режима. Это стало неожиданностью для абсолютного большинства наблюдателей и аналитиков.

Очевидные победы украинской армии под Киевом и Черниговом заставили серьезно изменить риторику путинской информационной обслуги. Песков признал что Россия имеет серьезные потери. Поскольку признать, что украинская армия способна наносить поражения российской, для путинской обслуги совершенно невозможно, в ток шоу ненависти стали орать, что войну с Россией ведет не Украина, а НАТО. Вместо Ж. на роль бесноватых фашистов пробуются все новые актеры. В частности Лукашенко сдал Путину в эксплуатацию двух своих крикунов: Александра Шпаковского и Алексея Дзерманта.

Шпаковский вчера в программе "60 минут" довольно успешно симулировал безумие. Но без того блеска, которым отличались управляемые припадки Ж. Сначала Шпаковский спел песню: "В чистом поле система град, за нами Путин и Сталинград", затем заорал: "Все для фронта – все для победы!". Потом зачем-то предложил всем раздеться и работать. А потом вообще понес околесицу и ни с того ни с сего предложил всем жить по Библии… В целом телевизор все больше становится в оппозицию к той части путинского истеблишмента, который ориентирован на переговоры, организует переговоры и связывает именно с переговорами надежды на прекращение войны.

Все явственнее виден раскол на партию войны и партию переговоров. Лидером партии войны объявил себя Кадыров, который провел открытую атаку на Пескова. За то, что тот назвал уехавшего Урганта патриотом и не поздравил его, Кадырова с присвоением звания генерал-лейтенанта…

Что дает основания считать, что в войне наступил перелом? Победы под Киевом и Черниговом – это очень важно, но явно недостаточно. Поскольку агрессор делает попытку сконцентрировать основные усилия на Донбассе и в случае успеха может возобновить атаку на Киев.

Есть несколько факторов, которые могут привести к тотальному военному поражению Путина. Выше говорилось о международной изоляции и экономической блокаде. Второй фактор - это ленд-лиз.

6 апреля Сенат США единогласно поддержал законопроект, который в случае его утверждения Палатой представителей может фактически возродить программу ленд-лиза, действовавшую во время Второй мировой войны.

Политика ленд-лиза (официально — Закон о содействии обороне Соединенных Штатов) была программой, в рамках которой США по максимально быстрой и упрощенной процедуре снабжали своих союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании, французскому сопротивлению, Китаю и естественно, СССР. Ленд-лиз во многом переломил хребет Гитлеру и есть шанс, что эта технология неограниченной помощи Украине переломит хребет Путину.

Но есть еще более важный фактор, который лежит в основе перелома в войне. Этот фактор не просчитывается военными аналитиками, что приводит к их ошибкам. Это состояние Украины, ее народа, тот моральный дух, который не измеряется в численности вооружений и в миллиардах долларов экономики.

Вот как описывает это состояние Зеленский:

"Украина станет большим Израилем со своим собственным лицом. Страна намерена подражать израильскому государству безопасности после спецоперация России. Солдаты будут в кинотеатрах, супермаркетах и люди с оружием — это будущее Украины".

Эту цитату из выступления Зеленского приводит израильская газета Haaretz .Зеленский считает, что Украина не станет такой, какой ее видели власти с самого начала. "Абсолютно либеральной, европейской не будет. Это определенно будет исходить из силы каждого дома, каждого здания, каждого человека".

Еврейское государство Израиль давно и успешно противостоит многократно превосходящим его врагам, которые поставили своей целью уничтожить Израиль. Современный Израиль – это ответ на Холокост, который устроил немецкий фашизм, основой идеологии которого стало уничтожение еврейского народа. Русский фашизм официально объявил своей целью уничтожение Украины как государства и фактическое уничтожение украинский народа как недостойного на самостоятельное существование. Поэтому цель, поставленная президентом Украины – стать как Израиль – имеет под собой немалые основания.

Наверное, сегодня рано говорить о том, что наступил перелом в войне. У путинской России еще много ресурсов чтобы не допустить поражения. Но тенденция к перелому наметилась...

С момента исключения Ливии из Совета по правам человека ООН до момента встречи задницы Каддафи с черенком лопаты прошло полгода. В истории не бывает прямых повторений и судьба Путина, скорее всего, будет отличаться от судьбы его ливийского коллеги. Но вектор обозначен. События развиваются в правильном направлении. Слава Украине!