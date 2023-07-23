Прятаются от правды? В России начали блокировать 'Википедию'

В России возникли затруднения с доступом к Википедии. Возможные причины могут быть связаны как с блокировкой, осуществленной российскими властями, так и с проблемами, возникшими на самом ресурсе.

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Об этом говорится в сообщении GlobalCheck. Блокировка доступа к Википедии началась в 3 часа ночи по московскому времени. Первоначально мониторинговый проект предположил, что это может быть результатом запрета со стороны правительства РФ.

Позже в GlobalCheck заявили, что одновременно с ухудшением доступности в России, Downdetector зафиксировал проблемы с доступом и в других странах. По данным сервиса, через несколько часов Википедия вновь стала доступной во всех странах, кроме РФ.

"Мы предполагаем, что Википедия по каким-то причинам заблокировала часть именно российских IP-адресов (например, с целью борьбы с DDoS-атакой), до сих пор не перестала их блокировать", – пишет GlobalCheck.

Проблемы с доступностью Википедии в России и отсутствие комментариев со стороны российского правительства и американского фонда Wikimedia оставляют ситуацию в неопределенности. Пока нет официальных заявлений или объяснений от представителей обеих сторон относительно причин блокировки или временных проблем с доступом к ресурсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заблокировали сайт украинского государственного проекта "Хочу жить", через который оккупанты могут сдаться в плен Вооруженным силам нашей страны. Решение приняла Генеральная прокуратура РФ.

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