Пропагандисты Путина пожаловались, что россияне подвергаются 'гонениям' за рубежом: не пускают в рестораны и громят авто

Российские пропагандисты пожаловались на "притеснения" русских за рубежом. Владельцев паспортов РФ не пускают в рестораны и магазины и отказываются сдавать им жилье.

Сюжет-жалоба вышел на одном из федеральных российских телеканалов, финансируемых из госбюджета РФ.

"Гражданам России вход воспрещен". Таких вывесок на дверях тбилисских ресторанов и магазинов с каждым днем становится все больше. Но от русофобии владельцы магазинов, объявивших всех владельцев паспорта Российской Федерации старательно открещиваются", - причитает пропагандистка одного из федеральных телеканалов.

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И в качестве подтверждения своих слов приводит синхрон одного из грузинских бизнесменов, который подчеркивает: никакого шовинизма в новых тенденциях нет, в объявлениях четко написано, что не рады в Грузии именно гражданам РФ. А "русские и в Украине живут", объяснил он пропагандистам.

Пожаловалась российская пропагандистка также на многотысячные митинги в Грузии с требованием к правительству ввести санкции против России.

Возмущает россиян и то, что владельцы паспортов РФ все чаще получают отказ при попытке снять жилье на территории Грузии. "Политические взгляды людей никого не интересуют. Отказывают и тем, кто давно исповедует европейские ценности", - добавляет пропагандистка.

К слову, в Грузию россияне массово начали выезжать после того, как в России начали ощущаться последствия мощных санкционных ударов Запада по экономике РФ.

Не угодили россиянам и в Испании.

"Русскоязычные жители Испании, даже те, кто является гражданином этой страны, рассказывают о притеснениях на работе и в учебных заведениях", - заявила пропагандистка и сообщила о "нападениях на русских прямо на улице".

Это утверждение сопроводили синхроном этнической россиянки, "рожденной в Мадриде", которой рассказали, что думают о России люди, услышавшие, как она разговаривает по телефону по-русски.

"На меня напала украинка, начала на меня кричать, материться, она начала наклоняться на меня, я думала, она меня ударит", - говорит "жертва притеснений", живущая в Испании.

Не обошлось и без излюбленного приема российской пропаганды: "одна коллега рассказала, что одну девочку избили просто за то, что она русская".

"Русский" - будто вердикт, дающий карт-бланш на любые виды притеснений, даже на порчу имущества. Зачеркнутые номера, залитый краской триколор, бытовой мусор на капоте. Это автомобиль с российскими номерами, припаркованный на автостоянке Баден-Бадена... Всю машину исписали: Идите домой, go home, Украина - сердечко", - жалуются пропагандисты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские пропагандисты запустили фейк о Запорожской АЭС и сами признались в ядерном терроризме.