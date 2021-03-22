Характерная новость в формате – звено в цепочке. В субботу, 20 марта, вступил в силу "указ" президента России Владимира Путина о запрете "иностранным гражданам" владеть землей в незаконно оккупированном РФ Крыму. Для каких "инстранцев" подготовлен очередной рычаг давления очевидно - маловероятно, что в Крыму массово владеют участками граждане Великобритании или Узбекистана. Это исключительно против граждан Украины. Ключевой вопрос – зачем?

Привычное нам по присутствию "русского мира" мародерство и желание никуда не делось, это логично. Но тут вопрос политический. И не только по Крыму. Подобные решение с непризнанием украинских документов постепенно внедряют на временно оккупированной российскими военными районах Донецкой и Луганской областей. Под сомнения поставят права собственности на движимое и недвижимое имущество, которое не переоформят по "местным законам". В настоящий момент подобные процедуры вступления в права владения уже работает только с местными бланками и реестрами. Совпадение? Ни в коем случае. Единая стратегия, несмотря на совершенно разные стратегические подходы Кремля к перспективам ОРДЛО и Крыма.

Наш МЗС к этому "указу" отнесся с вполне логичным пренебрежением. Мол, все решения российских властей по Крыму юридически ничтожны, потому что оккупация незаконна. И это совершенно логичная реакция. Было бы ошибкой начинать защищать права украинских собственников в Крыму на официальном уровне, вступая в прямые дипломатические переговоры с представителями РФ в Крыму. Любые прямые переговоры с так называемыми властями российского Крыма, как и с никем не признанными "представителями ОРДЛО" только способствуют их легитимизации. И в Кремле это прекрасно понимают. Потому и пытаются взять Украину в шахматную "вилку".

Первое. Дело не только в том, что РФ активно перебрасывает в Крым не просто лояльное, а коренное население других регионов России. Тем самым, на перспективу обеспечивает себе полностью лояльное население жителей полуострова. Это не новое решение – подобную операцию проводили после депортации крымских татар еще при СССР. И с тех пор активно заселяли полуостров советскими военными пенсионерами. На десятилетия вперед создав в Крыму мощную пророссийскую громаду. На которую вполне можно было опереться при необходимости. Что мы и видели в 2014 году.

Второе и главное. Любое давление на владельцев украинских паспортов и пытающихся сохранить свои правила жизни в привязке к украинским законам делает жизнь наших граждан сложнее. И Кремль создает максимум неудобств для таких непослушных. Ограничение имущественных прав – один из самых простых первых шагов. Закручивать гайки настолько, чтобы украинский МИД вынужден был вмешаться. Не с абстрактной нотой, а обратился напрямую.

Уверен, таким переговорам Москва сразу включит режим наибольшего благоприятствования. Заставить официальный Киев вести переговоры с "официальным российским Крымом" - бинго! А потом проще будет дожимать Украину до прямых переговоров с ОРДЛО. Потому что пока вместо реализации "Минских соглашений" на российских условиях Зеленский оставляет Медведчука без рупоров пропаганды. Значит, рычагов "принуждения Украины к капитуляции" будет задействовано все больше. И в первую очередь эти новости будут приходить как раз не из Крыма, а из Донецка и Луганска. Этот вопрос для Кремля в приоритете.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.