После визита Коэна в Киев суд в Москве возобновил рассмотрение дела о запрете деятельности Еврейского агентства 'Сохнут'

Официальный визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Киев вызвало в России настоящий переполох. На этом фоне Басманный суд Москвы принял решение о возобновлении дела против еврейского агентства "Сохнут", которое грозит полным запретом его деятельности на всей российской территории.

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Об этом сообщили оппозиционные СМИ России. Адвокат еврейского агентства подал ходатайство об отсрочке для тщательной подготовке к тяжбе, но судья отклонила это прошение.

"Следующее слушание состоится в понедельник, 20 февраля. Послушаем, какие доводы приведет наш административный истец. Хочу отметить, что претензий к суду у нас нет, мы считаем, что он вдумчиво и грамотно подходит к процессу", – прокомментировал адвокат Андрей Гришаев ситуацию московской прессе.

Отметим, что "Сохнут" – международная сионистская организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. На сегодняшний день действует на территории всех стран постсоветского пространства. Также "Сохнут" организовывает изучение иврита для молодежи по всему мира.

В июле 2022 года российское правительство потребовало от руководства "Сохнута" прекратить работу своего филиала на территории РФ. Ряд западных СМИ посчитал, что Москва обеспокоена перспективой "утечки мозгов" евреев из России в Израиль, но также Москва утверждала, что усмотрела в организации неправильное обращение с личными данными россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом прошлого года в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, главы Еврейского агентства "Сохнут" заявили о прекращении своей физической деятельности и присутствия в РФ. Они переведут работы с репатриантами в удаленный режим.

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