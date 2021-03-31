В глобальной политике случайностей мало. Слова Байдена 17 марта о том, что Путин – убийца, точно не случайность, и не его частное мнение. Как не случайность и его слова 4 февраля о том, что закончилось время, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий РФ. Не случайность и то, что 29 марта Песков опять перенёс послание Путина к Федеральному собранию куда-то в неопределённое время, вместо того, чтобы назвать дату в апреле.

Причина переноса – публичная дискуссия, которую Путин требовал от Байдена, началась ещё 20 января в день инаугурации президента США. Но в Кремле никак не определятся, когда дать в ней слово одному из актёров, играющих роль президента РФ, и что тот должен сказать.

Сначала всё шло вроде по плану – Дмитрий Песков в ноябре и Валентина Матвиенко в декабре 2020 г. уверенно обещали, что Путин выступит с ежегодным посланием в январе 2021 г. Не сложно было догадаться, что в конце января, после инаугурации президента США, которая в кои веки создала интригу. К удивлению россиян, оказалось, что в США не только результат выборов президента трудно предсказать, но возможны неожиданности и с самой его инаугурацией, вопреки тому, что её дата стабильна.

Поэтому в Кремле логично решили дождаться окончания судебной и твиттерной эпопеи Трампа и не лезть со своим посланием на трибуну раньше нового президента США. Тем более, что темы послания Путина прямо зависели от того, кто станет 46-ым президентом в США и что он скажет. Ситуация усугублялась ещё и тем, что все сумасшедшие России и пропагандисты энергично принялись в очередной раз объявлять о "конце Америки". Если в средневековой Европе периодически случались эпидемии с назначением точных дат "конца света", то на России с конца 1917 г. стабильно ждут "конца Америки".

"Закрытие Америки" – это одна из тех идей, которая делает своим и "истинно русским" любого, уверовавшего в неё, даже негра. "Закрытие Америки" можно однозначно объявить национальной идеей России и внести в этом качестве в её конституцию вместе с ещё одной идеей – украинцев и белорусов как наций не существует. За отрицание отрицания наличия на планете белорусов и украинцев примерно штрафовать. При рецидивах надолго сажать, а тех, кто особо упорствует – расстреливать на месте, как делал военный преступник Игорь Гиркин, осеняя себя крёстным знаменем. С существованием евреев в РФ придётся смириться, так как они упомянуты в "Библии" и их нельзя упаковать в качестве четвёртого братского народа в "колыбель" Киевской Руси. "Колыбель" не резиновая, иначе Маргарита Симоньян на "Раше тудей" в неё давно уложила бы и армян.

Но с избранием 44-ого президента США, которым был Обама, "конец Америки", вопреки пророчеству бабы Ванги, не наступил. Притом, что Обама как специально был им два срока подряд, чтобы дать пророчеству шанс сбыться. Вдобавок, он ещё и чернокожий. Сама баба Ванга о том, что "конец Америки" произойдёт при "Чёрном президенте", ничего не говорила, поскольку в Кремле на рубеже 1980-90-ых не могли представить, что негр будет президентом США. Но когда избрали Обаму, то "истинно русские" поняли, – звёзды сошлись не только на 44-ом, но и на "Чёрном президенте". Вдобавок, в сентябре 2008 г. в разгар президентских выборов ещё и обанкротился банк "Lehman Brothers", существовавший с 1850 г. СМИ стали писать о мировом кризисе, а "истинно русские" стали доставать свои старые билеты членов КПСС и покупать "Капитал" Маркса, чтобы подвести научную базу под бабу Вангу.

С бабой Вангой, как и с Карлом Марксом, получился прокол. Теперь 46-ой президент США с 4 февраля настоятельно, категорично и публично подводит кремлёвских старцев к идее о конце Путина. Послание Байдена кремлёвским старцам и Федеральному собранию РФ выглядит примерно так.

В отличие от Политбюро ЦК КПСС и советских учёных, которые не смогли сделать из Брежнева долгожителя, вы эту проблему решили и создали де-факто бессмертного правителя для России. Вам удалось сделать его не только бессмертным, но и долго сохранять между собой консенсус при управлении им. Мы отдаём должное всем этим вашим достижениям, включая и процедуру с "обнулением" сроков, но требуем прекращения данного эксперимента немедленно. Никакого Путина до 2036 г. Он должен исчезнуть в этом году, иначе исчезнет РФ. Как говорится, есть Путин, – нет России, и наоборот. Если вы с нашим предложением не согласны, то мы за семь лет уже успели подготовиться к затяжному конфликту и доведём его до победного завершения. Слава Украине за то, что она всё вытерпела и дала нам время.

Сейчас в российских СМИ, принадлежащих "Газпрому" и имеющих статус оппозиции и почти иностранных агентов, поскольку и сам "Газпром" иностранный агент, так как продаёт газ за границу, модно говорить, что путинский режим варит население РФ как лягушку на медленном огне. Поначалу лягушке приятно, что вода становится всё теплее и теплее, но впереди крутой кипяток.

Если Путин сварил население РФ как лягушку до полуготовности ко всему, то Белый дом лишь начинает варить кремлёвских старцев и аффилированные с ними лица и фирмы. Слова Байдена – "Путин убийца" – это добавление огня под казаном с кремлёвской "лягушкой" и дипломатичная версия украинского "Путин ху*ло".

Не удивительно, что одним из первых, кто согласился с этими словами Байдена стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Пресс-секретарь по международным делам ЕС Набила Массрали 18 марта тоже буднично подтвердила, что Путин убийца, а 29 марта этот факт признал президент Литвы Гитанас Науседа. Сейчас многие политики и государственные деятели начнут кивать головой и говорить: "Да, убийца", подбрасывая дров в огонь под кремлёвской "лягушкой". Слова Байдена ни для какого не открытие. Разве что, для жителей РФ, где из них пытаются сделать сенсацию. Видимо, готовятся как немцы в 1945 г. говорить: а мы не знали, и надеются, что это можно будет выдать за алиби.

После того, как лидеры многих стран утвердительно кивнут головой в знак согласия со словами Байдена, неизбежно встанет вопрос, что с Путиным надо что-то делать и прекращать весь этот кремлёвский эксперимент.

По этой причине Байден уже разрешил Зеленскому начинать делать то, с чем 44-ый и 45-ый президенты США рекомендовали Порошенко не переусердствовать. Порошенко не трогал Медведчука, поскольку тот был "прямым телефоном" в Кремль, а техника не виновата, что хозяин дурноватый. Весной 2019 г. Медведчук выставил на продажу свою виллу на острове на Днепре, понимая, что если Порошенко останется на второй срок, то необходимость в нём как в "телефоне" отпадёт. Когда президентом стал Зеленский, то Медведчук возомнил себя чем-то большим, чем "телефон" – вступил в ОПЗЖ, стал нардепом и начал делать политику. Теперь нет потребность в нём даже как в "телефоне". Любит его в Украине, вероятно, лишь Оксана Марченко, а окормлять промосковский электорат желающих хватает и без него. Так Медведчук стал испорченным "телефоном", который не нужен никому. Даже Кремлю. Связь с Киевом уже давно поддерживается по другим каналам, но и те оборвутся, когда Зеленский научится, глядя в глазу Путину, произносить фразу: "Я твой приговор".

О том, когда её лучше произнести, вероятно, говорил Андрею Ермаку помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан вечером 29 марта. Официальный релиз об их разговоре выглядит так: "Салливан подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии".

Песков в этот день в пятый раз за три месяца сообщил, что послание Путина переносится, но обнадёжил россиян, что об экономике тот говорить будет. Россияне сейчас в двойном "котле". Их "варит" на всё нарастающем огне Кремль, а Белый дом и другие домики "варят" Кремль на всё более "весёлом огне", как выражаются испанцы. У россиян есть шанс сделать из двух "котлов" уютный для себя "термос".

Но смекалку в этом проявили первыми не они, а татары и направили письмо Эрдогану с просьбой защитить от кремлёвских старцев по всей РФ. Возможности у россиян шире, чем у татар. Можно направить подобные письма Борису Джонсону в Лондон, Джозефу Байдену в Вашингтон и ещё много кому. Только не надо начинать первое письмо словами: "Дорогой Борис, или, брат Джо, введи войска". Об этом уместно писать в третьем письме в Вашингтон и в пятом в Лондон, – британцы старомодны и любят продолжительную переписку. Надо и учитывать, что Байден ещё не вывел 3,5 тыс. американских рейнджеров из Афганистана и 2 тыс. из Ирака.

Бесконечные переносы послания Путина вызваны тем, что в нём кремлёвские старцы должны ответить на вопрос Байдена: "Назовите дату, когда Путин уйдёт". У старцев есть пять вариантов: в послании Путин скажет, что устал и уходит в тайгу к Шойгу навсегда и сегодня вечером. Второй, ухожу, но не сегодня, а после выборов в Госдуму. Третий, Путин введёт в РФ осадное положение, продуктовые карточки и комендантский час. Четвёртый, выступит и поговорит ни о чём. То есть, об экономике, скрепах и 9 мая. Пятый, послания не будет, так как Путин умрёт раньше, чем Песков принесёт ему текст.

Поскольку среди кремлёвских старцев нет консенсуса, то сначала Лавров грозно говорит, что он готов к войне с НАТО хоть завтра, а вскоре Путин желает здоровья Байдену и выдаёт такую фразу про обзывается, которая перечёркивает не только образ мачо, но и все истории про детство в подворотнях Питера. После этого Лавров исполняет оду юаню, летит в Китай, и возвращается оттуда совсем унылой лошадью. Причина – в МИД Китая не восприняли визит Лаврова всерьёз, и его глава Ван И над ним подшучивал, показывая маски.

Путин, пока Лавров летал, сидел якобы в тайге под надзором министра обороны, чтобы кто-то из "башен" и "старцев" не достал из загашника другого Путина, а тот не наговорил такого, что не сможет прокомментировать даже Песков. Когда-то Путина называли "Хозяин Шойгу", теперь Шойгу смотритель за Путиным и нападение на министра обороны считается попыткой военного переворота.

Переносить послание можно до 9 мая включительно. К этой дате закрытая корпорация из "чекистов", олигархов и генералов должна прийти к консенсусу и утвердить один из пяти вариантов ответа Байдену. Патриарха поставят перед фактом. Если к консенсусу не придут, то возможны и другие варианты, но это будет уже проблемой патриарха как всё обосновать потом божьим промыслом. А пока почти всё, что будет происходить в РФ до 9 мая следует рассматривать сквозь призму поиска консенсуса для выбора варианта послания к Байдену и в условиях, когда гора дров под казаном с кремлёвской "лягушкой" планомерно растёт.