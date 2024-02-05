Получили билеты на 'концерт Кобзона': в сети рассказали о новых потерях врага. Фото

В России продолжают заявлять, что в войне против Украины у них "потерь нет", а в пабликах всплывают имена россиян, которые "демилитаризировались" на украинской земле. К тому же речь идет не только о рядовых солдатах, но и офицерах оккупационной армии.

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Список ряда российских военных преступников, которые были ликвидированы во время боевых действий, назвали в Telegram-канале "Информационное сопротивление". Также там опубликовали фото захватчиков.

"Пакеты с раши*тскими офицерами непрерывно поступают на родные болота", – говорится в сообщении с фото семи ликвидированных оккупантов.

В частности, на фронте в Украине успешно "могилизировано":

– прапорщика Толдыева Рашида Ивановича из села Кошехабль, Республика Адыгея (по данным росСМИ, россиянин работал в органах внутренних дел, неоднократно был в "горячих точках", а на войну против Украины отправился добровольцем, за что российские власть передали его родне не только труну с телом, но и "орден мужества");

– младшего лейтенанта Фролова Кирилла из села Аньково Ивановской области РФ (выпускник ивановского железнодорожного колледжа, 1992 г. р., командовал мотострелковым взводом оккупантов);

– лейтенанта Кошелева Михаила Александровича из села Архангельское, Республика Башкортостан (отправился на путинскую войну в 2023-м сразу после окончания военной артиллерийской академии, командовал взводом танковой дивизии захватчиков и "задвухсотился" где-то к концу года);

– лейтенанта Кузьменко Дмитрия из Амурской области РФ (выпускник высшего общевойскового командного училища воевал против ВСУ с начала вторжения, был командиром мотострелкового взвода, власти наградили его медальками за военные преступления в районе села Малая Александровка на Херсонщине, а осенью прошлого года он стал "грузом 200");

– 24-летнего младшего лейтенанта Алексеева Виталия Михайловича из города Чита, Забайкальский край РФ (принимал участие в российских преступных операциях в Сирии, в Украину, вероятнее всего попал тоже с первых дней войны – был командиром батальона разведки оккупантов и вместе с группой "самоликвидировался" в ночь с 30 на 31 января 2024-го);

– старшину Гайсултанова Рамзана Султановича, 01.09.1980 г. р. (служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку, в/ч 71718, ликвидирован в октябре 2023-го);

– старшего лейтенанта Шамсутдинова Руслана Рашидовича, 30.05.1985 г. р., из Электростали, Московская область РФ (захватчик з 4-го батальона "Калуга", ликвидирован 21 января 2024-го).

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области были ликвидированы руководители "МЧС ЛНР" и коллаборант Алексей Потелещенко. Военный преступник "демилитаризировался" в результате удара ВСУ по оккупированному Лисичанску.

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