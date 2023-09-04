'Покорение всей Солнечной системы': россиянин назвал 'амбициозную цель' и размечтался, что Германия и Франция войдут в состав РФ. Видео

Граждане государства-террориста России открыто заявляют, что настроены агрессивно не только в отношении Украины, но и ко всему миру. Пропитанные кремлевской пропагандой россияне, не стесняясь заявляют, что РФ стремится захватить европейские страны.

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Более того, в РФ выдали, что хотят "покорить" Солнечную систему. Опрос жителей Москвы опубликовал Telegram-канал SOTAvision (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам мужчины, Россию якобы ждет "великое будущее". Он мечтает, чтобы страна-агрессору становила господство над всей Европой.

"Я считаю, что нас ждет еще более великое будущее. В теории, господство над всей Европой, над всем миром, космическая программа, охватывающая всю Солнечную систему и покорение всей Солнечной системы. Это только минимальный план. А так, в принципе, я думаю, нас ждет только хорошее", – выдал россиянин.

Свои захватнические идеи россиянин аргументировал тем, что в Европе якобы много проблем, в то время как в России "всё замечательно". Поэтому он выдал, что Франция, Германия и другие страны Европы якобы должны "присоединиться" к РФ.

"Просто везде будут российские флаги, всё будет Россия и всё будет замечательно. Французы станут россиянами – французский административный округ. Все будет хорошо у нас. Мне их очень жалко, у них очень много проблем, поэтому я предлагаю им вступить в Российскую Федерацию", – заявил гражданин РФ.

Преимущественное большинство других россиян похвалили политику своей страны и заявили, что в России нет никаких проблем. Более того, один из жителей Москвы открыто заявил, что мечтает стать полицейским ради того, чтобы получить власть.

Напомним, в России не устают угрожать западным странам ядерным ударом. На сей раз в эфире одного из центральных российских телеканалов такие угрозы прозвучали в адрес США. Пропагандисты в унисон с "экспертами" убеждают россиян, что Россия якобы способна "уничтожить" Америку в ядерной войне.

Ранее российские пропагандисты открыто призывали ударить по Украине ядерным оружием. В частности, в эфире росТВ мечтали об уничтожении Одессы, которую впоследствии говорящие головы пропагандистских шоу собирались "отстроить".