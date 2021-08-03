Поднимал в воздух дома: появились новые фото и видео последствий урагана в России

Ураган в России, который прошел в понедельник, 2 августа, был настолько сильный, что поднимал в воздух дома. Местные жители сравнили его с произведением "Волшебник Изумрудного города".

Так, в Тверской области в деревне Картунь журналистам РИА Новости рассказали, что стихийное бедствие напоминало фильм-катастрофу. Люди падали на пол, чтобы уберечься от летающих обломков здания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам жительницы деревни, крышу сорвало с бани и она на большой скорости прилетела в сторону окна комнаты, где находилась ее семья. При этом дом соседей, где находились четыре человека в момент инцидента, подняло на воздух и перевернуло. В результате одна женщина попала с травмами в реанимацию. Она добавила, что смерч пронес по деревне катер весом 200 килограмм, а затем перенес его на другой берег залива.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 2 августа в Тверской области России пронесся разрушительный ураган, жертвами которого стали трое человек, включая ребенка. Еще 15 человек получили травмы.