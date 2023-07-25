Под Москвой упал еще один беспилотник: все подробности

Вечером в понедельник, 24 июля, после атаки БПЛА на Москву в Подмосковье снова было неспокойно. В поселке Первомайское в Новой Москве упал еще один беспилотник.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что это был БПЛА вертолетного типа с камерой, он упал возле жилого дома.

"В поселке Первомайском возле жилого дома упал гражданский беспилотник вертолетного типа с камерой. Взрывных устройств на нем не обнаружено", – сказано в сообщении.

Источники СМИ заявили, что такой БПЛА без взрывного устройства не представляет угрозы.

24 июля беспилотники уже в третий раз смогли беспрепятственно долететь до центра столицы РФ Москвы. Это довольно существенный показатель, учитывая, что дроны нанесли повреждения, несмотря на заявления российских властей об их обезвреживании.

Российский ЗРК "Панцирь-С1", расположенный на крыше штаб-квартиры минобороны РФ, не смог сбить вражеский дрон, атаковавший столицу 24 июля, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах. Никаких свидетельств работы системы утром понедельника очевидцы не заметили.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему "Панцирь" в этом случае неэффективен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 июля россияне пожаловались на новую "атаку украинских БПЛА" на Москву, в результате которой на верхних этажах одного из бизнес-центров выбило окна. Дым был виден недалеко от здания министерства обороны РФ.

– Источники OBOZREVATEL сообщили, что взрывы в Москве ночью 24 июля являются следствием операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Известно, что дроны атаковали здание минобороны РФ, еще один БПЛА упал возле учреждения, занимающегося кибернаступлением.

– Дмитрий Медведев и пропагандист Владимир Соловьев устроили истерику из-за этой атаки, а Дмитрий отказался ее комментировать.

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