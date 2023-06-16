Под Курском вспыхнул масштабный пожар после взрыва: россияне пожаловались на атаку дроном. Видео

В Курской области страны-агрессора России в ночь на пятницу, 16 июня, вспыхнул мощный пожар на текстильном предприятии. Россияне заявили, что перед пожаром слышали взрыв.

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В то же время российские пропагандистские каналы в Telegram писали, что беспилотник "атаковал вышку связи в поселке Красниково". Пожар в населенном пункте начался около 02:14.

Как пишут пропагандисты, по предварительным данным, беспилотник якобы пытался атаковать вышку, но задев ее, влетел в административное здание текстильного предприятия "Белполь".

Они также отметили, что перед пожаром очевидцы слышали "громкий хлопок". На видео из камеры домофона видна яркая вспышка, после этого начался пожар.

РосСМИ также пишут, что горело два здания – огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара – 1500 квадратных метров.

14 июня масштабный пожар вспыхнул в российском Новочеркасске Ростовской области. Горела Новочеркасская ГРЭС, расположенная в 35 км от Ростова-на-Дону: очевидцы утверждали, что пожар вспыхнул после взрыва.

По предварительным данным, загорелась кровля на одном из энергоблоков, позже огонь перебросился на соседний энергоблок, площадь пожара превысила 400 кв. м.

Накануне, 13 июня, в Санкт-Петербурге вспыхнул мощный пожар на производстве. На предприятии на Витебском проспекте, в районе метро "Купчино", поднялась стена дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Над местом ЧП поднялся черный дым, который был виден за несколько километров.

А 12 июня в Белгородской области России заявили об атаке БПЛА на поезд. В результате 15 вагонов сошли с путей.