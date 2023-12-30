По примеру 'Шмекино': пропагандисты опять опозорились, заявив об 'обстреле Белграда'. Видеофакт

В субботу, 30 декабря, Силы обороны Украины атаковали военные объекты в российском Белгороде, где из-за работы российских сил ПВО погибли 20 человек, а более 100 были ранены. Тем временем кремлевские пропагандисты, рассказывая о событиях в городе, успели в очередной раз опозориться, запутавшись в названиях.

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Ведущая пропагандистского телеканала "Россия 24" не смогла справиться с произношением названия города, жителям которого устроила ад российская ПВО. Вместо Белгорода она начала рассказывать об "обстреле Белграда" (столицы Сербии).

Кадры с оговоркой пропагандистки быстро завирусились в сети.

Отметим, что у российских пропагандистов ранее уже возникали проблемы с произношением топонимов Белгородской области. Летом 2023 года они часто жаловались на обстрелы российского пограничного города Шебекино.

Однако правильно произнести его название удавалось далеко не всем, поэтому Шебекино часто превращалось на росТВ в Шибякино, Шемякино и Шмекино.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 декабря Силы обороны дали России ответ на массированную атаку утром 29 декабря. Более 70 украинских БПЛА атаковали военные объекты в Белгородской области, днем обстрелы объектов оккупантов продолжились.

Российская противовоздушная оборона, пытавшаяся отразить атаку, сбивала цели так, что они падали прямо на головы жителей Белгорода, что в конечном итоге привело к разрушениям, гибели и ранениям людей.

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